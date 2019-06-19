В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»

С наступлением летнего солнцестояния жители острова Соммарёй (Sommarøy), что в переводе означает «Летний остров», планируют объявить себя первой в мире «зоной без времени».
Пережив долгую полярную ночь с ноября по январь, когда солнце совсем не встает, они максимально используют летние месяцы, не обращая внимания на часы.
«У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому, — говорит островитянин Кьелл Уве Хвединг. — Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться».
В июне Хвединг встретился с норвежскими депутатами, чтобы вручить заявление с подписями местных жителей и обсудить практические и правовые вопросы инициативы.
Островитяне надеются на введение гибкого графика в школах и на работе. Тем более, что основные отрасли на острове с населением чуть более 300 человек — туризм и рыболовство.
Мост, ведущий на Соммарёй, уже сейчас обвешан часами. Так люди, приезжающие туда, показывают, что они забывают о времени.