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00:28 (мск), источник: РИА Новости

В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.

Источник: Reuters

С наступлением летнего солнцестояния жители острова Соммарёй (Sommarøy), что в переводе означает «Летний остров», планируют объявить себя первой в мире «зоной без времени».

Пережив долгую полярную ночь с ноября по январь, когда солнце совсем не встает, они максимально используют летние месяцы, не обращая внимания на часы.

«У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому, — говорит островитянин Кьелл Уве Хвединг. — Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться».

В июне Хвединг встретился с норвежскими депутатами, чтобы вручить заявление с подписями местных жителей и обсудить практические и правовые вопросы инициативы.

Островитяне надеются на введение гибкого графика в школах и на работе. Тем более, что основные отрасли на острове с населением чуть более 300 человек — туризм и рыболовство.

Мост, ведущий на Соммарёй, уже сейчас обвешан часами. Так люди, приезжающие туда, показывают, что они забывают о времени.

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