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11:33 (мск), источник: Известия

Знать бесконечность: задания ЕГЭ планируют сделать индивидуальными

Большое количество вариантов создадут на основе искусственного интеллекта.

Источник: Агентство «Москва»

Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

Новация позволит решить проблему списывания и «сливов», отмечают эксперты, и уменьшит число критиков единого госэкзамена.

Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов», сказано в документе.

Не повторяется такое никогда

Год назад в Рособрнадзоре «Известиям» сообщали, что хотят протестировать сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере. В ведомстве отмечали, что новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение». Модель может быть предложена для использования в системе единого государственного экзамена после того, как появится уверенность в наличии инфраструктуры, обеспечивающей равные условия участникам во всех регионах. В Рособрнадзоре ожидали, что новая форма может быть внедрена в 2022 году.

Также в ведомстве сообщали, что рассчитывают перейти к автоматизированной проверке всех заданий единого госэкзамена к 2030 году.
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В какие сроки возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно. В Рособрнадзоре пообещали «Известиям» дать развернутый ответ позже.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

В понедельник стало известно, что работа по математике выпускника гимназии № 3 в Астрахани не прошла скан из-за технической ошибки и не была засчитана экспертной комиссией. Таким образом, школьник получит 0 баллов и будет вынужден пересдавать. В случае сдачи экзамена на компьютере вероятность таких казусов снижается.

Существующая модель сдачи экзамена имеет довольно много физических уязвимостей, подчеркнул завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

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— Обе основные технические проблемы единого госэкзамена — «слив» заданий в интернет и списывание — могут быть частично решены увеличением количества вариантов. Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене, — считает эксперт.

Однако в условиях, когда и формирование заданий, и генерация эталонных решений будут отданы на откуп искусственному интеллекту, учителям будет всё труднее мотивировать учеников на глубокое знание предмета и отстаивать ценность знания в принципе, отметил Тимур Садыков.

Сам и проверяй

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Компьютерная модель тестирования, необходимая для введения персонализированных вариантов единого экзамена, невозможна без мощного искусственного интеллекта, который будет сам создавать и проверять задания, уверен основатель блокчейн-проекта Universa Александр Бородич.

— Но систему такой сложности и мощности необходимо защитить от взломов и атак, обеспечить невозможность компрометирования результатов. Для обеспечения безопасности лучше всего использовать технологию распределенных реестров, которая не позволяет изменять внесенные в систему данные без согласования со всеми узлами сети. То есть, даже взломав один сервер, подделать результаты не получится, — сказал «Известиям» эксперт.

Аналогичную систему искусственного интеллекта можно было бы использовать и на олимпиадах для выявления талантливых детей, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Потребность в таких программах есть. Во-первых, увы, коррупция проникла и в олимпиадное движение, а компьютерная проверка обеспечит беспристрастность оценки. Потом, есть проблема подбора заданий условно равной сложности. Искусственный интеллект может справиться с этим лучше людей.
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Как писали «Известия», в этом году школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания ЕГЭ только по защищенным интернет-каналам, а в будущем году на такую схему перейдет большинство учебных заведений страны. Об этом рассказывал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уже несколько лет подряд во время ЕГЭ ведется онлайн-трансляция. Видео из кабинетов могут отсматривать онлайн-наблюдатели, интерфейс портала позволяет сразу же фиксировать нарушения. Трансляцию ведут в 93% аудиторий. В оставшихся сдают ЕГЭ школьники с ограниченными возможностями здоровья — требования к ним смягчены. Например, выпускникам разрешено приносить с собой еду, писать экзамен на 1,5 часа дольше и выходить из аудитории. Чтобы исключить большое число ложных сообщений о нарушениях, трансляцию не ведут, но видеозапись можно посмотреть после экзамена.

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