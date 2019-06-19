11:33 (мск), источник: Известия
Знать бесконечность: задания ЕГЭ планируют сделать индивидуальными
Большое количество вариантов создадут на основе искусственного интеллекта.
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».
Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают опрошенные «Известиями» специалисты.
Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов», сказано в документе.
Год назад в Рособрнадзоре «Известиям» сообщали, что хотят протестировать сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере. В ведомстве отмечали, что новая форма экзамена будет проходить «широкое
В какие сроки возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно. В Рособрнадзоре пообещали «Известиям» дать развернутый ответ позже.
Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.
В понедельник стало известно, что работа по математике выпускника гимназии № 3 в Астрахани не прошла скан
Существующая модель сдачи экзамена имеет довольно много физических уязвимостей, подчеркнул завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и
— Обе основные технические проблемы единого госэкзамена — «слив» заданий в интернет и списывание — могут быть частично решены увеличением количества вариантов. Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене, — считает эксперт.
Однако в условиях, когда и формирование заданий, и генерация эталонных решений будут отданы на откуп искусственному интеллекту, учителям будет всё труднее мотивировать учеников на глубокое знание предмета и отстаивать ценность знания в принципе, отметил Тимур Садыков.
Компьютерная модель тестирования, необходимая для введения персонализированных вариантов единого экзамена, невозможна без мощного искусственного интеллекта, который будет сам создавать и проверять задания, уверен основатель
— Но систему такой сложности и мощности необходимо защитить от взломов и атак, обеспечить невозможность компрометирования результатов. Для обеспечения безопасности лучше всего использовать технологию распределенных реестров, которая не позволяет изменять внесенные в систему данные без согласования со всеми узлами сети. То есть, даже взломав один сервер, подделать результаты не получится, — сказал «Известиям» эксперт.
Аналогичную систему искусственного интеллекта можно было бы использовать и на олимпиадах для выявления талантливых детей, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Потребность в таких программах есть.
Во-первых,увы, коррупция проникла и в олимпиадное движение, а компьютерная проверка обеспечит беспристрастность оценки. Потом, есть проблема подбора заданий условно равной сложности. Искусственный интеллект может справиться с этим лучше людей.
Как писали «Известия», в этом году школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания ЕГЭ только по защищенным
Уже несколько лет подряд во время ЕГЭ ведется