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04:50 (мск), источник: Lenta.Ru

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов планеты, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 российских вузов. Об этом говорится в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.

Источник: Reuters

По сравнению с прошлым годом 15 вузов из 25 смогли улучшить свои показатели, а пять университетов опустились в рейтинге. Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова занял 84 место, поднявшись на шесть позиции с 2018 года. На втором месте среди российских вузов оказался Новосибирский государственный университет (НГУ), который улучшил свой результат на 13 позиций и занял 231 строчку в списке. За ним следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), поднявшийся с 235-го на 234 позицию.

Наилучший результат из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет, которому удалось подняться на 48 строчек — в текущем году он занял 364-е место.

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции. Также в топ-500 вошли национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (419 строчка), НГУ (433 место) и Московский физико-технический институт (460-я позиция).

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