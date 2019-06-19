07:16 (мск), источник: РИА Новости
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез
«Мы не можем провести через Координационный
По словам Огневой, научная задача по получению биоматериала в условиях космоса «вызывает у всех улыбку и неприятие».
В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.