12:07 (мск), источник: Интерфакс
Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Миллиардер из США Стивен Шварцман подарил университету $188 млн.
Глава американской инвестиционной компании Blackstone Group миллиардер Стивен Шварцман пожертвовал Оксфорду 150 миллионов фунтов ($188 млн). Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана.
В отличие от других крупных жертвователей Шварцман не является выпускником Оксфорда, отмечает Guardian. Миллиардер рассказал, что решил помочь университету по просьбе его
«Я посетил Оксфорд, когда мне было 15 лет. Это было то, что мы тогда в США называли “туры тинейджеров”, когда вас отправляли путешествовать по Европе в надежде, что вы станете немного цивилизованней. Живо помню поездку в Оксфорд, потому что до того момента я ничего подобного не видел», — вспомнил бизнесмен.
Стивен Шварцман занимает сотую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Издание оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов. Его и Руперта Мердока СМИ называли среди видных бизнесменов, с которыми новоизбранный президент США Дональд Трамп регулярно советовался. Ранее он делал крупные пожертвования разным университетам и другим образовательным учреждениям. В частности, он перечислил $100 млн