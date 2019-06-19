29-летнюю женщину-доктора из Мьянмы лишили лицензии за «слишком откровенные» фото в бикини

Подобные фото стали появляться в Facebook Мве Сан около 2 лет назад. В январе 2019 Медицинский совет Мьянмы приказал прекратить выкладывать такие снимки и удалить предыдущие, однако Нанг не послушалась и в результате лишилась возможности заниматься медициной.
Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки.
История Нанг вызвала большой резонанс по всему миру: Медицинский совет отозвал лицензию у «аморального» врача, хотя Мьянма лишь наполовину обеспечена докторами. Также, согласно данным The New York Times, в стране распространены сексуальные домогательства, которые обычно никак не наказываются, а для получения возможности стать практикующим врачом в медицинских ВУЗах девушкам надо иметь более высокие оценки, чем мужчинам.