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14:25 (мск), источник: Esquire

29-летнюю женщину-доктора из Мьянмы лишили лицензии за «слишком откровенные» фото в бикини

29-летнюю доктора Нанг Мве Сан из Мьянмы лишили медицинской лицензии за то, что она выкладывала в своих соцсетях фотографии в купальнике. Об этом сообщает The New York Times.

Подобные фото стали появляться в Facebook Мве Сан около 2 лет назад. В январе 2019 Медицинский совет Мьянмы приказал прекратить выкладывать такие снимки и удалить предыдущие, однако Нанг не послушалась и в результате лишилась возможности заниматься медициной.

Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки.
Мва Сан

История Нанг вызвала большой резонанс по всему миру: Медицинский совет отозвал лицензию у «аморального» врача, хотя Мьянма лишь наполовину обеспечена докторами. Также, согласно данным The New York Times, в стране распространены сексуальные домогательства, которые обычно никак не наказываются, а для получения возможности стать практикующим врачом в медицинских ВУЗах девушкам надо иметь более высокие оценки, чем мужчинам.

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