12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка обнаружила в дверях автомобиля крупного питона (видео)
Его доставали целый час.
Австралийка по имени Джоди, вернувшись с пляжа, обнаружила в своем авто крупного питона.
Незваный гость забрался во внутреннее пространство кузова за местом крепления передней двери. Очевидцы рассказали женщине, что видели, как змея скользнула под авто и спряталась внутри.
Прибывший змеелов извлекал питона не меньше часа. Он пытался вытолкать животное из убежища. Змея шипела и не подпускала к себе, а затем скользнула под капот и спряталась возле мотора. Пришлось даже вынуть аккумулятор, чтобы подобраться к ней. Змеелов попытался вытащить питона, но тот плотно обвился вокруг двигателя.
В конце концов змея выползла из авто сама. У Джоди тем временем развилась фобия — она даже решила продать этот автомобиль и купить вместо него другой.
«Она боится садиться в старую машину!» — рассказал ее друг Франческо Веллоцци, который поделился видео с питоном в соцсетях.
Анна Лысенко