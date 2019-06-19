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12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка обнаружила в дверях автомобиля крупного питона (видео)

Его доставали целый час.

Австралийка по имени Джоди, вернувшись с пляжа, обнаружила в своем авто крупного питона.

Незваный гость забрался во внутреннее пространство кузова за местом крепления передней двери. Очевидцы рассказали женщине, что видели, как змея скользнула под авто и спряталась внутри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прибывший змеелов извлекал питона не меньше часа. Он пытался вытолкать животное из убежища. Змея шипела и не подпускала к себе, а затем скользнула под капот и спряталась возле мотора. Пришлось даже вынуть аккумулятор, чтобы подобраться к ней. Змеелов попытался вытащить питона, но тот плотно обвился вокруг двигателя.

В конце концов змея выползла из авто сама. У Джоди тем временем развилась фобия — она даже решила продать этот автомобиль и купить вместо него другой.

«Она боится садиться в старую машину!» — рассказал ее друг Франческо Веллоцци, который поделился видео с питоном в соцсетях.

Анна Лысенко

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