Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село Лопатки.
«Ситуация в Чемодановке нормализована, для обеспечения безопасности граждан силы Росгвардии и полиции несут (там) службу», — сказал Белозерцев в среду на заседании заксобрания региона, онлайн-трансляция которого ведется на сайте парламента области.
Необходимо четко понимать, что закон в России один для всех. Если вина тех или иных (людей) будет доказана, они понесут наказание в соответствии с российским законодательством, другого быть не может в принципе. Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства.
Иван Белозерцевгубернатор области
По его словам, власти проанализировали причины возникновения конфликта и «разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем». «Наша главная задача была и есть — обеспечить безопасность проживания граждан и в Чемодановке, и (в целом) на территории нашего Пензенского региона», — подчеркнул Белозерцев.
Он отметил, что после конфликта в Чемодановке распространялось много недостоверной информации, с которой властям пришлось бороться. «Мы старались через наши официальные сайты давать объективную информацию о происходящем и о тех мерах, которые сегодня предпринимаются. Открыто сегодня работают и правоохранительные органы, давая информацию о ходе расследования. Эта работа будет продолжена», — добавил глава региона.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные — из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте», конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Белозерцев призывал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.