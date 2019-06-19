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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне раскрыли свое отношение к выпускным

Практически каждый россиянин так или иначе отмечал школьный выпускной. Так заявили 82 процента участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: Агентство «Москва»

Большинство респондентов (66 процентов) воспринимают выпускной как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком. При этом 67 процентов были и на вручении аттестатов, и на последующей неофициальной церемонии. Не было выпускного у 13 процентов опрошенных.

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Почти половина участников исследования (49 процентов) уверена, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми, чем 15−20 лет назад. Обычно так считают женщины (57 процентов). Иного мнения придерживается около четверти опрошенных (24 процента), чаще всего 25−34-летние (36 процентов).

Почти треть опрошенных (31 процент) уверена, что сегодняшние выпускные вечера носят более официальный характер. Ровно столько же, напротив, говорят об их большей неформальности в настоящее время.

Большинство тех, кто окончил школу более 15 лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83 процента).

Обычно так считают женщины и люди старшего поколения (по 86 процентов). Эти же группы респондентов также чаще всего говорят об излишней дороговизне современных выпускных балов (72 и 81 процент соответственно). В целом же так думают 67 процентов. Противоположного мнения придерживаются 16 процентов, среди которых 30 процентов мужчин и 65 процентов молодежи от 18 до 24 лет.

Почти две трети респондентов (59 процентов) заявили о необходимости быть строже к выпускникам во время выпускных торжеств. Не согласны с этим около трети опрошенных (32 процентов).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 2,5 процента.

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