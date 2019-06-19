13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский художник создал забавную классификацию пассажиров метро
Их вы узнаете сразу.
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Их вы узнаете сразу.
Художник, работающий под псевдонимом Martadello, рисует забавные комиксы о суровой действительности и создает необычные классификации людей и предметов.
На этот раз он решил показать часто встречающихся пассажиров подземки.
Среди них оказались мужчина с широко расставленными ногами, женщина с кучей пакетов и шумная компания школьников.
Напомним, что ранее Martadello рисовал серию работ, посвященную классификации носков.
Екатерина Гура