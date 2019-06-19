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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский художник создал забавную классификацию пассажиров метро

Их вы узнаете сразу.

Художник, работающий под псевдонимом Martadello, рисует забавные комиксы о суровой действительности и создает необычные классификации людей и предметов.

На этот раз он решил показать часто встречающихся пассажиров подземки.

Среди них оказались мужчина с широко расставленными ногами, женщина с кучей пакетов и шумная компания школьников.

Напомним, что ранее Martadello рисовал серию работ, посвященную классификации носков.

Екатерина Гура

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