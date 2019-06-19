14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два кролика стали звездами соцсетей в Китае (видео)
Никто не устоит перед их обаянием.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Никто не устоит перед их обаянием.
Китаянка Тао Си держит у себя дома двух очаровательных кроликов. Она заботится о них как о собственных детях: кормит, нянчит, одевает в милые костюмы и даже делает им прически.
Не так давно Си сняла ролик, в котором показала, как делает стрижку одному из питомцев по кличке Даксионг. Видео быстро стало вирусным и набрало более 4 миллионов просмотров.
Екатерина Гура