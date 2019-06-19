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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два кролика стали звездами соцсетей в Китае (видео)

Никто не устоит перед их обаянием.

Китаянка Тао Си держит у себя дома двух очаровательных кроликов. Она заботится о них как о собственных детях: кормит, нянчит, одевает в милые костюмы и даже делает им прически.

Не так давно Си сняла ролик, в котором показала, как делает стрижку одному из питомцев по кличке Даксионг. Видео быстро стало вирусным и набрало более 4 миллионов просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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