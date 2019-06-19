Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками

17:05 (мск), источник: РИА Новости
На днях стало известно, что трое астраханских выпускников получили ноль баллов по математике
По правилам ЕГЭ, бланки нужно заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, иначе работы могут быть некорректно отсканированы. В областном Минобразования отметили, что аннулирование работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов. Но, хотя нарушение допустили выпускники, было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией.
По словам Гутмана, перепроверять пришлось две работы.
«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот, и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет <…> Результаты положительные», — сказал он.
Работы те же школьников по русскому языку были отсканированы должным образом, так что нулевых отметок за них быть не должно, добавил Гутман.
Что касается третьей аннулированной работы, то, как пояснил РИА Новости представитель областного Минобразования, ее перепроверять не стали.
«Третья девочка, которая сдавала ЕГЭ по базовой математике, предположила, что ее работа неправильно отсканирована, и подала апелляцию. Подняли ее работу и увидели, что скан у нее был бледный, но читаемый», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работы по базовой математике оцениваются по пятибалльной шкале и у девочки «не двойка».