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19:55 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне переходят на водку в чекушках и фунфыриках

Россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчеты производителей алкоголя.

В исследовательской компании Nielsen сообщили, что в России продолжают расти только продажи водки, объем которой составляет меньше 0,5 литра. На нее приходится доля в 23% всего рынка. Участники водочного рынка также отметили рост продаж не только водки, но и коньяка в емкости менее полулитра.

По словам экспертов, объемы реализации водки в мелкой таре растут уже два года подряд.

Так, самый быстроразвивающийся водочный бренд в мире «Талка» показал рост на 28% — компания выпустила в 2018 году 2,3 млн 9-литровых коробов с упаковками по 100 мл. Такому подъему в частности способствуют доступная цена 40-градусного алкогольного напитка в сравнении с традиционной «поллитровкой», а также снижение покупательной способности россиян.

Андрей Суворов

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