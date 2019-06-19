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15:56 (мск), источник: Esquire

Госдума приняла закон, который снимает запрет на выращивание конопли в медицинских целях

Госдума приняла правительственный закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Об этом сообщают РИА Новости.

Источник: AFP 2019

В пояснительной записке к закону говорится, что рынок «фармацевтических субстанций» для производства лекарственных препаратов на основе опия контролируют 10 компаний — и девять из них находятся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении России.

«Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

До настоящего момента в России было разрешено выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

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