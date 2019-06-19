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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская семья использовала китайскую чашу за 5 миллионов долларов в качестве подставки

Об ее истинной ценности они узнали случайно.

Семья из Великобритании несколько лет назад купила в антикварной лавке симпатичную китайскую чашу, которая показалась им интересной. Но, когда они отнесли ее оценщику в Британский аукционный дом, их ожидания рухнули — специалист сказал, что никакой ценности этот предмет не несет, и назвал его дешевой копией изделий 19 века.

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Тем не менее англичане решили оставить вещицу у себя — поставили ее в коридоре и хранили там теннисные мячи.

Но все изменилось, когда они пригласили в дом азиатского специалиста по искусству Реги Прейсверка, который должен был осмотреть другие антикварные вещи, хранившиеся у семейства.

Эксперт сразу же обратил внимание на редкую чашу и после проверки обрадовал ее владельцев неожиданной новостью. Как выяснилось, это была уникальная бронзовая реликвия, созданная специально для китайского императора около 300 лет назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, оказалось, что до этого на открытом рынке никогда не продавались подобные изделия, и из-за редкости цена чаши могла составить порядка 50 тысяч долларов.

Англичане с радостью согласились продать реликвию через швейцарский аукционный дом. И они не прогадали. В итоге чаша, где когда-то хранились теннисные мячи, ушла с молотка за рекордные 4,5 миллиона долларов, но с учетом различных надбавок и сборов семья выручила за нее более 5 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что раньше эта чаша принадлежала коллекционерам из Германии, но немецкие оценщики также не разглядели в вещице никакой ценности.

Екатерина Гура

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