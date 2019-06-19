17:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Модель пожаловалась на тяжелую жизнь с большой грудью
Австралийская модель Симон Хольтцнагель пожаловалась на болезненные ощущения
Австралийская модель Симон Хольтцнагель (Simone Holtznagel) пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения
Будучи обладательницей пятого размера, я искренне не понимаю женщин, которые хотят увеличить свою натуральную грудь до моего размера. Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в
кроп-топе.Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее.
Ранее 24-летняя модель признавалась, что во время занятий спортом ей приходится надевать два бюстгальтера, однако она любит свое тело, несмотря ни на что.
В апреле американская