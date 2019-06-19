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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Модель пожаловалась на тяжелую жизнь с большой грудью

Австралийская модель Симон Хольтцнагель пожаловалась на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. Она призналась, что ее грудь и спина постоянно болят, а спать ей приходится в кроп-топе. «Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее», — отметила девушка.

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Австралийская модель Симон Хольтцнагель (Simone Holtznagel) пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. На запись обратили внимание в The Sun.

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Будучи обладательницей пятого размера, я искренне не понимаю женщин, которые хотят увеличить свою натуральную грудь до моего размера. Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в кроп-топе. Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее.
Симон Хольтцнагель
Австралийская модель

Ранее 24-летняя модель признавалась, что во время занятий спортом ей приходится надевать два бюстгальтера, однако она любит свое тело, несмотря ни на что.

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В апреле американская топ-модель Кендалл Дженнер, напротив, призналась, что не чувствует себя привлекательной из-за маленькой груди. «Формы моих сестер намного пышнее моих. У них есть грудь, а у меня нет. Я росла той самой маленькой худышкой, смотрела на моих сестер и думала: “О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они?”» — поведала 23-летняя Дженнер в интервью The Telegraph.

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