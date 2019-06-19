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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети разоблачили блогершу благодаря ее картинам

Вышло неловко.

Фотографии в соцсетях часто не имеют ничего общего с реальной жизнью, и это в очередной раз доказали пользователи Сети, уличив во лжи румынскую звезду Instagram.

Кристина Шейфер, на которую в соцсети подписаны более 33 тысяч человек, называет себя психологом, лайф-коучем, моделью и художницей. В Instagram она публикует фото своей шикарной жизни: постоянные путешествия, посещение светских мероприятий, написание картин, которые, как она утверждает, пользуются спросом и быстро раскупаются.

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Но в середине июня один из подписчиков обратил внимание на интересный факт — на всех снимках за «работой у холста» Кристина держит палитру с красками, на которой вне зависимости от картин одни и те же цвета в одинаковом расположении.

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Кроме того, пользователи обратили внимание, что картины девушка пишет в шикарных комнатах и в элегантных нарядах, а вот следов краски нигде не видно.

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Фотографии с одинаковой палитрой моментально разлетелись по соцсетям, а в Instagram Кристины появились едкие комментарии.

Екатерина Гура

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