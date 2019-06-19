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18:11 (мск), источник: РАПСИ

Омбудсмен Кузнецова предлагает на законодательном уровне усовершенствовать соцподдержку детей-сирот

МОСКВА, 19 июн — РАПСИ. Выпускники сиротских учреждений должны получать социальную поддержку вне зависимости от того, обратились ли они за помощью. Соответствующая возможность должна быть предусмотрена законодательно, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила омбудсмен, ею подготовлен целый пакет соответствующих изменений в законодательство.

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«Мы вышли с целым спектром предложений, большая часть из которых заключается в совершенствовании законодательного регулирования на федеральном уровне. Первое из них касается получения социальных услуг. Хочу подчеркнуть позицию министерства здравоохранения, которое озвучило стратегическую задачу, — не о лечении, а о сопровождении здоровья. Нам бы очень хотелось, чтобы в федеральный закон 442 “Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации” были внесены изменения, которые априори предполагают рассматривать выпускника сиротских учреждений как того, кому нужно оказывать социальную поддержку. Сегодня, дискутируя на эту тему, мы можем услышать о том, что, если они будут нуждаться — им помогут. Но зачем же дожидаться, когда у выпускника станет все плохо, когда он попадёт в безвыходное положение и будет искать помощь», — сказала Кузнецова в среду на совещании по вопросам реализации инициатив, направленных на совершенствование постинтернатного сопровождения детей-сирот.

По словам детского омбудсмена, если будет реализована эта норма, то выпускник сиротского учреждения сможет значиться в списке нуждающихся в социальной поддержке и сопровождении:

Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений.

Ранее Кузнецова направила в Государственную Думу РФ законодательные инициативы по совершенствованию мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, омбудсмен предложила расширить дополнительные гарантии прав детей-сирот на образование и разработать региональные программы, предусматривающие мероприятия по содействию занятости и организации временного трудоустройства детей-сирот.

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