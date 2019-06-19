17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ведущий «Вечернего Урганта» попросил москвичей показать ему Мариинку
И они с радостью это сделали.
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И они с радостью это сделали.
Ведущий «Вечернего Урганта» Владимир Маркони провел небольшой эксперимент.
Он под видом туриста спрашивал у москвичей, как пройти к Казанскому собору, Мариинскому театру, Меншиковскому дворцу, Адмиралтейству и другим достопримечательностям
Маркони отправили к храму Василия Блаженного, утверждая, что это и есть Казанский. Точно так же ведущий сделал селфи у Большого театра вместо Мариинки, а затем у мавзолея Ленина вместо Меншиковского дворца.
Пять последних выпусков передачи «Вечерний Ургант» записываются в
Анна Лысенко