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19:14 (мск), источник: Чердак

На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень

Возможно, червь даже ест известняк.

Источник: Dan Distel / Northeastern University
Американские ученые впервые нашли корабельного червя, который живет не в древесине, а в известняковых берегах филиппинской реки. Кишечник найденных образцов оказался набит кальцитом — минералом, из которого в основном и состоит известняк. Это может означать, что корабельный червь не только бурит ходы в горной породе, но может даже и питаться ею.
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Корабельные черви — это двустворчатые моллюски семейства Teredinidae, которые сильно отличаются от остальных своих родственников. Их тело похоже на туловище червя, раковина маленькая, и вся умещается на переднем конце тела. С помощью специальной кишечной микрофлоры корабельные черви переваривают древесину, в которой бурят ходы своей раковиной. Эти моллюски портят корабли и прибрежные постройки, нанося ущерб на миллиарды долларов в год. Тем не менее, они играют важную роль в прибрежных экосистемах, утилизируя мертвую древесину.

Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах. Моллюск, получивший имя Lithoredo abatanica, живет в берегах реки Абатан, на небольшой глубине — образцы нашли примерно в двух метрах под водой. Животные длиной от 5 миллиметров до 10 сантиметров бурят своими раковинами ходы в известняке. В отличие от раковин древоядных корабельных червей раковины представителей нового вида отличаются гладкой кромкой, на которой нет мелких зазубрин.

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На этом видео можно посмотреть, как живут корабельные черви Lithoredo abatanica, которые бурят камень

Кишечник моллюсков оказался набит измельченным кальцитом, элементный состав которого идентичен составу известняка (эта горная порода и состоит из кристаллов кальцита), в котором корабельный червь живет. Ученые предположили, что моллюск питается минералом, используя, как и остальные его собратья, симбиотическую микрофлору из хемотрофных бактерий. Какая-то микрофлора в кишечнике у нового вида живет, но ее пока не исследовали, поэтому точно сказать, могут ли микробы моллюска переваривать камень, сейчас нельзя.

По словам ученых, находка, как минимум, может помочь палеонтологам, которые с помощью ходов корабельных червей в окаменелой древесине понимают, что на месте раскопок когда-то был морской берег.
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Существование нового моллюска означает, что эти ходы в породе не обязательно привязаны к морю, ведь животное могло просто бурить камень в древней пресноводной реке.

Кроме того, ученые предполагают, что, возможно, моллюск с течением времени меняет русло реки, в которой живет. Как пишут авторы, по берегам Абатана разбросано большое количество сильно фрагментированного кальцита, что, может быть, указывает на работу моллюска.

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