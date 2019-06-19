19:14 (мск), источник: Чердак
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Возможно, червь даже ест известняк.
Корабельные черви — это двустворчатые моллюски семейства Teredinidae, которые сильно отличаются от остальных своих родственников. Их тело похоже на туловище червя, раковина маленькая, и вся умещается на переднем конце тела. С помощью специальной кишечной микрофлоры корабельные черви переваривают древесину, в которой бурят ходы своей раковиной. Эти моллюски портят корабли и прибрежные постройки, нанося ущерб на миллиарды долларов в год. Тем не менее, они играют важную роль в прибрежных экосистемах, утилизируя мертвую древесину.
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах. Моллюск, получивший имя Lithoredo abatanica, живет в берегах реки Абатан, на небольшой глубине — образцы нашли примерно в двух метрах под водой. Животные длиной от 5 миллиметров до 10 сантиметров бурят своими раковинами ходы в известняке. В отличие от раковин древоядных корабельных червей раковины представителей нового вида отличаются гладкой кромкой, на которой нет мелких зазубрин.
Кишечник моллюсков оказался набит измельченным кальцитом, элементный состав которого идентичен составу известняка (эта горная порода и состоит из кристаллов кальцита), в котором корабельный червь живет. Ученые предположили, что моллюск питается минералом, используя, как и остальные его собратья, симбиотическую микрофлору из хемотрофных бактерий.
Существование нового моллюска означает, что эти ходы в породе не обязательно привязаны к морю, ведь животное могло просто бурить камень в древней пресноводной реке.
Кроме того, ученые предполагают, что, возможно, моллюск с течением времени меняет русло реки, в которой живет. Как пишут авторы, по берегам Абатана разбросано большое количество сильно фрагментированного кальцита, что, может быть, указывает на работу моллюска.