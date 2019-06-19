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21:10 (мск), источник: RNS

СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович подписал опцион на покупку самой дорогой виллы в Израиле, сообщает израильское деловое издание Calcalist.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что вилла располагается в городе Герцлии, расположенном на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива.

«Абрамович подписал опцион на покупку виллы в Герцлии, построенной на площади 9 тысяч кв.м., за 63 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Это не первая недвижимость, купленная Абрамовичем в Израиле, отмечает издание.

Так, в 2015 году он приобрел гостиницу в одном из старейших районов Тель-Авива за $27 млн.

Абрамович получил гражданство Израиля в мае прошлого года, после того, как столкнулся с проблемами с продлением разрешения на пребывание в Великобритании.

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