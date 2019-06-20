ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго

Согласно документу, организации необходимо 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке, из которых получены были только 44 миллиона. «Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне», — говорится в заявлении организации.
ВОЗ добавляет, что «партнеры также сталкиваются с недостатком средств, что ведет к сокращению или остановке работы».
Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. Всего в республике были зарегистрированы 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки.