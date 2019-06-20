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04:06 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей нужны еще 54 миллиона долларов, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК).

Источник: AFP 2019

Согласно документу, организации необходимо 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке, из которых получены были только 44 миллиона. «Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне», — говорится в заявлении организации.

ВОЗ добавляет, что «партнеры также сталкиваются с недостатком средств, что ведет к сокращению или остановке работы».

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. Всего в республике были зарегистрированы 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки.

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