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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.

Источник: AP 2019

Он рассказал, что сценаристам было тяжело уместить двухгодичные события в пять часов экранного времени, а решение отступить от реальной последовательности событий было вызвано таким понятием, как «художественный выбор», то есть связано с желанием максимально показать зрителю историю.

В частности, Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор, и отметил, что время крушения было изменено сознательно, поскольку иначе этот эпизод не попал бы в сериал.

Кроме того, он прокомментировал наличие в сериале голых шахтеров, отметив, что брал этот факт из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

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Мейзин также рассказал, что, скорее всего, преувеличил масштабы второго взрыва, который мог бы произойти, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале речь идет о мощности от 2 до 4 мегатонн, однако после выхода сериала многие физики начали говорить, что в реальности речь шла о диапазоне, измеряющемся в килотоннах.

Помимо этого, продюсер специально записал подкаст, в котором постарался объяснить, что именно и как было изменено в сериале по сравнению с реальными событиями.

Мейзин также подчеркнул, что некоторые неточности в сериале — это не ошибки, а разный взгляд на происходящее. Он использовал разные источники в поиске информации, и попытался максимально точно передать все происходящее в момент и после аварии.

Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади республики). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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