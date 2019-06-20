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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Алибасов решил лишить сына наследства

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов в интервью ведущему программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрею Малахову рассказал о намерении лишить наследства своего сына Бари Алибасова — младшего.

Источник: РИА Новости

По словам продюсера, несколько дней назад сын приходил к нему, чтобы поднять вопрос о разделе наследства. После этого Алибасов решил навсегда выгнать его «из семьи» и лишить наследства.

Все мое наследство достается добрым мирянам.
Бари Алибасов
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По словам Алибасова, когда в юности ему приходилось экономить и «пересчитывать сдачу в магазине», он все равно не обращался за помощью к родителям.

Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот».

Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Семнадцатого июня продюсера выписали из больницы.

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Культура, крот и Алибасов
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