Алибасов решил лишить сына наследства

По словам продюсера, несколько дней назад сын приходил к нему, чтобы поднять вопрос о разделе наследства. После этого Алибасов решил навсегда выгнать его «из семьи» и лишить наследства.
Все мое наследство достается добрым мирянам.
По словам Алибасова, когда в юности ему приходилось экономить и «пересчитывать сдачу в магазине», он все равно не обращался за помощью к родителям.
Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 4 июня, после того как он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот».
Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Семнадцатого июня продюсера выписали из больницы.