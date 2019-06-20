Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Геоглифы в пустыне Наска — это довольно странные фигуры размером более сотни метров, нарисованные на поверхности плато. Таинственные чертежи можно увидеть целиком только с высоты, поэтому они были открыты лишь в XX веке, когда над плато стали летать самолёты.
Возраст фигур неизвестен — можно только предположить, что созданы они были до появления на плато инков в XII веке. Непонятно и назначение геоглифов — одни учёные считают их астрономическим календарём, другие — ритуальными изображениями.
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов. Более того, они причислили фигуры к птицам, обитающим в настоящее время в различных частях Перу. Геоглиф, который ранее был распознан как изображение колибри, на самом деле является дроздом-отшельником, а другие фигуры изображают, к примеру, пеликанов.
Остальные рисунки, на которых, как считалось ранее, изображены кондоры и фламинго, не обладают существенными характеристиками для подтверждения первоначальной идентификации. Кроме того, они слабо соответствуют современным перуанским птицам.
Интересно, что идентифицированные птицы обитают в других частях страны, где нет геоглифов: дроздов-отшельников можно встретить в лесах на восточных склонах Анд и на севере около Эквадора, а пеликаны живут вдоль побережья.
По мнению учёных, древних перуанцев привлекали экзотические птицы, которых не было в тех местах, где жили создатели фигур. Японские исследователи предполагают, что птицы, которые так и остались не идентифицированными на рисунках, могли обитать в Перу в прошлом. На сегодняшний день учёным известно о 30 рисунках животных и различных предметов на плато Наска в Перу, а также нескольких сотнях других фигур и линий.