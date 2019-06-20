13:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак
Опасных пород собак не существует, агрессивным животное становится
«МВД России была поручена разработка перечня опасных собак. Но я убежден, что таких не бывает. За каждой, независимо от вида, стоит человек, и ответственность за действия питомца несет именно он», — сказал Качкин.
По его мнению, самое главное в поведении собаки — это воспитание. «Дрессировку, взращивание ведут люди — что они заложат в питомца, то он и показывает», — добавил он.
Полковник уточнил, что даже профессионалам порой сложно определить породу зверя, потому что в мире их насчитывается 500, а в России — до 300. Согласно классификации Международной кинологической ассоциации, все породы поделены на 10 групп в зависимости от области применения животного, но перечня опасных у организации нет.
Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13. В него попали акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог,