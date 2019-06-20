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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак

Опасных пород собак не существует, агрессивным животное становится из-за воспитания и дрессировки. Об этом рассказал начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин в интервью ведомственной газете «Щит и меч».

Источник: Reuters

«МВД России была поручена разработка перечня опасных собак. Но я убежден, что таких не бывает. За каждой, независимо от вида, стоит человек, и ответственность за действия питомца несет именно он», — сказал Качкин.

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По его мнению, самое главное в поведении собаки — это воспитание. «Дрессировку, взращивание ведут люди — что они заложат в питомца, то он и показывает», — добавил он.

Полковник уточнил, что даже профессионалам порой сложно определить породу зверя, потому что в мире их насчитывается 500, а в России — до 300. Согласно классификации Международной кинологической ассоциации, все породы поделены на 10 групп в зависимости от области применения животного, но перечня опасных у организации нет.

Ранее МВД обновило список потенциально опасных пород собак и сократило их до 13. В него попали акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака, а также метисы этих собак. В первоначальном варианте списка значились 69 пород с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку». Среди них были в том числе шарпей, доберман-пинчер, черный терьер и немецкая овчарка.

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