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14:15 (мск), источник: N + 1

Биологи впервые записали пение японских китов

Иногда киты пели дуэтом, правда песни в этом случае были разными.

Морские биологи впервые записали пение японских китов, крайне редкого вида гладких китов, сообщается в The Journal of the Acoustical Society of America. За восемь лет наблюдений ученые зафиксировали четыре типа песен. Иногда киты пели дуэтом, правда песни в этом случае были разными.

Японские киты (Eubalaena japonica) из семейства гладких китов (Balaenidae) обитают в Беринговом и Охотском морях, а также в Тихом океане у берегов Камчатки и Курильских островов. Японских китов относят к вымирающим видам — их долгое время истребляли китобои и сейчас, по оценкам исследователей, их численность не превышает нескольких сотен особей и неизвестно, сможет ли популяция китов восстановиться.

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Японский кит — одни из самых крупных усатых китов, достигает в длину 20−21 метра и весит до 135 тонн. Весной, летом и осенью E.japonica кормится в водах Берингова моря заливе Аляска, хотя представители вида встречаются и южнее, вплоть до японских островов Бонин. Зимой беременные самки мигрируют на юг. Китов встречали в Японском море, у берегов Южной Кореи, к северу от Гавайских островов и у берегов Калифорнии.

Источник: NOAA Fisheries
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У E.japonica есть вокализации, с помощью которых они, по-видимому, общаются между собой, хотя доподлинно их назначение неизвестно. Порядка 80 процентов вокализаций представляют собой «пульсирующие» звуки на частоте 90−150 Герц, длящиеся меньше секунды. Реже встречаются более низкие звуки (ниже на 10−20 Герц) и «стоны», продолжающиеся на одной и той же частоте.

Два года назад Джессика Крэнс (Jessica Crance) из Национального управления океанических и атмосферных исследований и ее коллеги обнаружили новую вокализацию японских китов, звук, похожий на ружейный выстрел, которые киты издают чаще всего.

Крэнс и ее коллеги опубликовали результаты исследования, которое они проводили в течение восьми лет, с 2009 по 2017. Ученые с помощью гидроакустических буев впервые зафиксировали песни японских китов. За все годы наблюдений они записали четыре типа песен в пяти местах, причем за все время наблюдений типы песен не изменились.

В песнях киты комбинировали уже известные ученым вокализации: чаще всего они использовали «ружейные выстрелы». В трех из четырех типов песен они сопровождались другими звуками, например «стонами» или «пульсирующими» звуками.

Каждая песня состояла из 1−3 повторяющихся «фраз». Иногда киты пели дуэтом, одновременно, но всегда разные песни. Исследователи наблюдали и как особи, находившиеся в удаленных друг от друга местах, в один и тот же день пели ту же песню. Очевидно, что ее выучили несколько животных.

Екатерина Русакова

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