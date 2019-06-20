14:15 (мск), источник: N + 1
Биологи впервые записали пение японских китов
Иногда киты пели дуэтом, правда песни в этом случае были разными.
Морские биологи впервые записали пение японских китов, крайне редкого вида гладких китов, сообщается в The Journal of the Acoustical Society of America. За восемь лет наблюдений ученые зафиксировали четыре типа песен. Иногда киты пели дуэтом, правда песни в этом случае были разными.
Японские киты (Eubalaena japonica) из семейства гладких китов (Balaenidae) обитают в Беринговом и Охотском морях, а также в Тихом океане у берегов Камчатки и Курильских островов. Японских китов относят к вымирающим видам — их долгое время истребляли китобои и сейчас, по оценкам исследователей, их численность не превышает нескольких сотен особей и неизвестно, сможет ли популяция китов восстановиться.
Японский кит — одни из самых крупных усатых китов, достигает в длину 20−21 метра и весит до 135 тонн. Весной, летом и осенью E.japonica кормится в водах Берингова моря заливе Аляска, хотя представители вида встречаются и южнее, вплоть до японских островов Бонин. Зимой беременные самки мигрируют на юг. Китов встречали в Японском море, у берегов Южной Кореи, к северу от Гавайских островов и у берегов Калифорнии.
У E.japonica есть вокализации, с помощью которых они,
Два года назад Джессика Крэнс (Jessica Crance) из Национального управления океанических и атмосферных исследований и ее коллеги обнаружили новую вокализацию японских китов, звук, похожий на ружейный выстрел, которые киты издают чаще всего.
Крэнс и ее коллеги опубликовали результаты исследования, которое они проводили в течение восьми лет, с 2009 по 2017. Ученые с помощью гидроакустических буев впервые зафиксировали песни японских китов. За все годы наблюдений они записали четыре типа песен в пяти местах, причем за все время наблюдений типы песен не изменились.
Каждая песня состояла из 1−3 повторяющихся «фраз». Иногда киты пели дуэтом, одновременно, но всегда разные песни. Исследователи наблюдали и как особи, находившиеся в удаленных друг от друга местах, в один и тот же день пели ту же песню. Очевидно, что ее выучили несколько животных.
Екатерина Русакова