14:33 (мск), источник: Чердак
Причиной гибели сотен тысяч cайгаков оказался их симбионт
А глобальное потепление тут вовсе ни при чем.
За считанные месяцы 2015 года в Казахстане погибли около 200 тысяч сайгаков, причем причины этого явления долго не удавалось установить. Ранее ученые считали, что массовый падеж краснокнижных животных был связан с высокой температурой и влажностью — типичными последствиями глобального потепления. Новая работа международной группы авторов, среди которых были и российские ученые, показывает, что ситуация далеко не столь однозначна.
Сперва ученые посчитали, что сотни тысяч сайгаков погибли от бескормицы, однако довольно значительный средний вес трупов опроверг это предположение. К тому же перед этим корма в степи было много — для зимы 2014−2015 годов были характерны не очень низкие температуры и заметная влажность. Исследование павших животных показало, что многие из них заражены острой инфекционной болезнью скота — пастереллезом, который был вызван бурным размножением бактерии Pasteurella multocida серотипа B.
Обычно эта бактерия живет во многих диких животных в качестве комменсала, то есть такого симбиотического вида, который получает от хозяина выгоду, а тот, как правило, не получает ни пользы, ни вреда. В случае Pasteurella multocida это верно только для нормальных условий.
Если же они смещены — например, иммунитет
В рамках новой работы исследователи сравнили ситуацию в районе казахстанской вспышки пастереллеза в 2015 году с ситуацией в других регионах и для других видов копытных. Оказалось, что все далеко не такой однозначно, как считалось ранее.
Другим сложным моментом оказалось то, что, на самом деле, в районе обитания Бетпакдалинской популяции влажность была высокой лишь относительно, но абсолютные параметры оставались весьма низкими. Май в Казахстане — далеко не самый теплый месяц, поэтому содержание водяных паров в воздухе было весьма умеренным и значительно меньше годовых максимумов, типичных для тех, с которыми сайгаки сталкиваются ежегодно.
Тем не менее, массовая гибель этих животных
В целом исследователи склонны считать, что «возможно, климатические условия в период падежа не могут сами по себе объяснить такое беспрецедентное событие». Объяснение гибели животных они видят в генетике и микробиологии как бактерии Pasteurella multocida, так и ее
Такая ситуация неоднократно встречалась ранее: другой серотип (А) той ж бактерии часто вызывает внезапную массовую гибель птиц. Однако в работах по таким случаям ученые также не нашли однозначной привязки к повышению температуры и влажности — скорее, речь идет о том, что периодически генотип
Важность работы выходит далеко за пределы проблемы с краснокнижными сайгаками.