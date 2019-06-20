Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Александр Буйнов показал редкие кадры с красавицей-женой
Культовые предметы быта из 90-х: фото
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
«Гарику будет больно»: Асмус сделала селфи в кожаной сбруе
«Ихтиандр»: Татьяну Навку высмеяли в соцсетях за платье-«фольгу»
Путин пообещал увеличить детское пособие в 200 раз
Ярко-желтые сапоги и платье от Versace: Ирина Шейк на прогулке с дочкой
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая с квартиры
Найдена самая тесная квартира Москвы
Фоторепортажи
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущая Елена Малышева прогулялась босиком по Москве

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

«А я сегодня сняла туфли и два часа шла пешком до дома! Итог дня: пройдено 10,69 километра; сделано 15,3 тысячи шагов; потрачено 905 килокалорий (всего!). И все-таки я рада!» — написала Малышева, сопроводив пост обилием восклицательных знаков.

Новость
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами»

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года рассказывает зрителям Первого канала о здоровье. Сначала вела научно-популярную передачу «Здоровье», а в 2010 году стала ведущей шоу «Жить здорово!» Проект приобрел известность благодаря откровенным темам, поднимаемым в передаче, а также высказываниям ведущей.

В частности, в июне в сюжете о гипотиреозе, характеризующемся задержкой физического и умственного развития, она назвала страдающих от этого заболевания детей кретинами. Посвященная заболеванию часть передачи получила название «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Вокруг программы разгорелся спор, разделивший специалистов на два лагеря. Одни психиатры раскритиковали Малышеву за употребление в федеральном эфире устаревшего термина, который имеет негативный оттенок и в современной медицине не используется. Некоторые встали на сторону ведущей, заявив, что термин имеет право на существование и широко использовался в советское время.

Читайте также: «Давайте про постель»: артисты и депутаты подбросили несколько искрометных идей для шоу Малышевой

 Путин: Президентство Зеленского - трагедия
Реакция Путина на высокие зарплаты чиновников
Главные вопросы и ответы «Прямой линии» Владимира Путина
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Алибасов решил лишить сына наследства
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Немец заработал 9 тысяч евро за три дня, просто собрав мусор
Фотогалерея: как выглядят телефонные будки в разных странах мира
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу Во время работы над видео, по словам Микеллы Абрамовой, произошел «несчастный случай»
Авто
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона: почему не берут? 235 миллиметров клиренса, 3-литровый дизель, полный привод и рамная конструкция – всё, как мы любим? Да ещё по цене около двух миллионов рублей! Нет, учитывая японское происхождение, этого просто не может быть…
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Путин пообещал увеличить детское пособие в 200 раз По словам главы государства, с 2020 года эта выплата станет доступна семьям
Леди
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина (фото) В нашем материале мы собрали все пиджаки и галстуки президента России, в которых он появлялся с 2001 по 2018 год
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь