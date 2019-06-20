15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кубинец пишет картины под водой (видео)
Нелегко, но увлекательно.
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Нелегко, но увлекательно.
42-летний кубинский художник Сандор Гонсалес нашел свое вдохновение под водой. Свои удивительные картины он пишет исключительно на дне океана.
Таким необычным творчеством Гонсалес занимается уже шесть лет. Рисовать под водой он начал просто из любопытства, но ему это так понравилось, что вскоре хобби превратилось в дело всей жизни.
Заранее сюжеты своих картин художник не продумывает, а вдохновение приходит к нему уже под водой. Благодаря такой необычной технике Гонсалес прославился не только на Кубе, но и далеко за ее пределами. А его работы регулярно выставляются в местных галереях.
Екатерина Гура