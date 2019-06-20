Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Осторожно: в WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Милиция Беларуси решила спрятать от туристов российские авто
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Что придет на смену эпохе дачников
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Модель прошлась по красной дорожке без белья и была наказана
Трусы с имитацией пирсинга: новая пляжная мода
«Ихтиандр»: Татьяну Навку высмеяли в соцсетях за платье-«фольгу»
Новый Джармуш, йога и вкусные коктейли: планы на выходные
Почему иногда можно плакать на глазах у детей
Виктория Лопырева перестала скрывать лицо сына
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кубинец пишет картины под водой (видео)

Нелегко, но увлекательно.

42-летний кубинский художник Сандор Гонсалес нашел свое вдохновение под водой. Свои удивительные картины он пишет исключительно на дне океана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким необычным творчеством Гонсалес занимается уже шесть лет. Рисовать под водой он начал просто из любопытства, но ему это так понравилось, что вскоре хобби превратилось в дело всей жизни.

Чтобы создать новую картину, Гонсалес устанавливает мольберт и водонепроницаемый холст из винила на глубине 6 метров.

Заранее сюжеты своих картин художник не продумывает, а вдохновение приходит к нему уже под водой. Благодаря такой необычной технике Гонсалес прославился не только на Кубе, но и далеко за ее пределами. А его работы регулярно выставляются в местных галереях.

Екатерина Гура

Читайте также

Главные вопросы и ответы «Прямой линии» Владимира Путина
Алибасов решил лишить сына наследства
Общий долг Александра Кержакова по алиментам превысил 15 млн руб
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Кенийская бегунья оказалась мужчиной
Загадочная «кошка-лиса» может быть новым видом
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу Во время работы над видео, по словам Микеллы Абрамовой, произошел «несчастный случай»
Авто
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона: почему не берут? 235 миллиметров клиренса, 3-литровый дизель, полный привод и рамная конструкция – всё, как мы любим? Да ещё по цене около двух миллионов рублей! Нет, учитывая японское происхождение, этого просто не может быть…
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Англия и Шотландия. 242
Леди Коварство 171
как дети.... 155
Школа скорочтения, ваш опыт 155
Леди
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина (фото) В нашем материале мы собрали все пиджаки и галстуки президента России, в которых он появлялся с 2001 по 2018 год
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь