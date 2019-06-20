15:31 (мск), источник: BBC News Русская служба
Считавшаяся утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире
В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые прозвучала сделанная Фредди Меркьюри запись, которая считалась навсегда утерянной.
Композиция «Time Waits For No One» («Время никого не ждет») изначально входила в саундтрек, записанный к поставленному в 1986 году в
Выпущенная тогда версия этой песни включала не только голос солиста группы Queen, но и с десяток
Обнаруженная только что запись сделана в то же время во время репетиции — на ней только вокал Фредди и фортепианный аккомпанемент.
Эта песня была написана английским музыкантом Дейвом Кларком, который в 1960-е был лидером, барабанщиком и менеджером группы Dave Clark Five. По его мнению, найденная
«Когда мы только начали ее записывать, я приехал на
«Потом мы приступили к записи и добавили 48 треков
В 2017 году, после 10 лет розысков, Кларку удалось разыскать ту самую
Кларк называет это «волшебным исполнением», в котором Фредди смакует каждое слово. «Я снова покрылся мурашками, как в первый раз», — сказал музыкант.
Мюзикл «Time» был достаточно амбициозной постановкой на космическую тему, где Клифф Ричард исполнял роль
Там также фигурировала голографическая проекция сэра Лоуренса Оливье. Мюзикл был высмеян критиками, но продержался в репертуаре
Роль
Сделанная им запись заглавной композиции мюзикла попала в
Кларк и Меркьюри дружили с 1976 года, впервые они повстречались за кулисами, который музыканты Queen давали концерт в лондонском
«Врач был за полчаса до этого и сказал, что он проживет еще несколько дней, поэтому мы не ожидали, что его не станет так быстро, — рассказывал Кларк в интервью газете Daily Mail в 2011 году. — Мы сразу же позвонили Мэри. Она жила за углом. Это произошло внезапно, иначе она была бы рядом с ним. Перед ней стояла эта ужасная задача: позвонить родителям и сестре Фредди и сообщить, что его не стало».
В том же интервью Дейв Кларк выразил сожаление по поводу того, что Меркьюри совсем немного не дождался появления антиретровирусных препаратов, которые могли бы продлить его жизнь.
«Фредди все перепробовал. Ему доставляли на “Конкорде” из Америки специальные новейшие препараты. Он говорил, что новое поколение лекарств вылечит эту штуку. И самое грустное в том, что если бы это все произошло на 12 месяцев позже, когда появилась комбинированная терапия, то он бы был в порядке», — говорил Кларк.
«Time Waits For No One» — это первая «новая» запись голоса Фредди Меркьюри с момента выхода в прокат байопика «Богемская рапсодия».
Компиляционный альбом 2014 года «Queen Forever» также содержал несколько ранее не издававшихся записей вокала Меркьюри, включая его дуэт с Майклом Джексоном.
Вышедший в прошлом году фильм «Богемская рапсодия» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории этого жанра, собрав 903 млн долларов.
Снявшийся в роли Меркьюри Рами Малек получил «Оскар» и британскую премию BAFTA за свою искрометную игру — в частности, в сценах с выступлением группы Queen на концерте Live Aid в 1985 году.