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15:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Считавшаяся утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире

В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые прозвучала сделанная Фредди Меркьюри запись, которая считалась навсегда утерянной.

Источник: GETTY IMAGES

Композиция «Time Waits For No One» («Время никого не ждет») изначально входила в саундтрек, записанный к поставленному в 1986 году в Вест-Энде мюзиклу Time («Время»).

Выпущенная тогда версия этой песни включала не только голос солиста группы Queen, но и с десяток бэк-вокалов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обнаруженная только что запись сделана в то же время во время репетиции — на ней только вокал Фредди и фортепианный аккомпанемент.

Эта песня была написана английским музыкантом Дейвом Кларком, который в 1960-е был лидером, барабанщиком и менеджером группы Dave Clark Five. По его мнению, найденная демо-версия обладает особым шармом, которого нет в окончательной версии.

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«Когда мы только начали ее записывать, я приехал на Эбби-Роуд [студию звукозаписи], и мы прошлись по ней вместе с Фредди под пианино. У меня тогда мурашки по коже побежали. Это было что-то», — рассказал Кларк в передаче Radio 2.

«Потом мы приступили к записи и добавили 48 треков бэк-вокала, чего никогда раньше на Эбби-Роуд не делалось, а затем все свели. Это было потрясающе, но я все-таки чувствовал, что в самой первой записи было что-то совершенно особенное», — вспоминает автор.

В 2017 году, после 10 лет розысков, Кларку удалось разыскать ту самую демо-запись. Он взял с нее голос Меркьюри и пригласил клавишника Майка Морана, который играл на оригинальной записи, чтобы снова перезаписать фортепианную партию. В результате получилась новая, лишенная излишеств, версия, где акцент сделан на полном эмоций вокале Меркьюри.

Кларк называет это «волшебным исполнением», в котором Фредди смакует каждое слово. «Я снова покрылся мурашками, как в первый раз», — сказал музыкант.

В мюзикле "Time" главную роль исполнил Клифф Ричард | Источник: GETTY IMAGES

«Time» без money

Мюзикл «Time» был достаточно амбициозной постановкой на космическую тему, где Клифф Ричард исполнял роль рок-звезды, которой по ходу действия пришлось отвечать за всю Землю перед межгалактическим высшим судом.

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Там также фигурировала голографическая проекция сэра Лоуренса Оливье. Мюзикл был высмеян критиками, но продержался в репертуаре Вест-Энда два года.

Роль рок-звезды была предложена Меркьюри, однако он от нее отказался, сказав: «Начать надо с того, дорогуша, что я не встаю раньше трех дня, так что в дневных спектаклях участвовать не смогу. Во-вторых, когда я даю представление, то я пою изо всех своих сил в течение трех часов кряду, а затем валюсь замертво. Так что это будет совершенно невозможно — делать по восемь шоу в неделю».

Сделанная им запись заглавной композиции мюзикла попала в хит-парад в 1986 году, достигнув в Британии 32-й строчки.

Кларк и Меркьюри дружили с 1976 года, впервые они повстречались за кулисами, который музыканты Queen давали концерт в лондонском Гайд-парке — и сохранили дружбу до смерти Меркьюри от СПИДа в 1991 году.

Кларк дежурил у постели умиравшего Фредди в последнюю ночь перед его уходом, сменив на посту бывшую спутницу Фредди Мэри Остин, и оставался наедине с ним, когда певец скончался.

«Врач был за полчаса до этого и сказал, что он проживет еще несколько дней, поэтому мы не ожидали, что его не станет так быстро, — рассказывал Кларк в интервью газете Daily Mail в 2011 году. — Мы сразу же позвонили Мэри. Она жила за углом. Это произошло внезапно, иначе она была бы рядом с ним. Перед ней стояла эта ужасная задача: позвонить родителям и сестре Фредди и сообщить, что его не стало».

Фредди Меркьюри и Клифф Ричард празднуют день рожденье Дейва Кларка (в центре) в 1987 году | Источник: GETTY IMAGES

Не дождался

В том же интервью Дейв Кларк выразил сожаление по поводу того, что Меркьюри совсем немного не дождался появления антиретровирусных препаратов, которые могли бы продлить его жизнь.

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«Фредди все перепробовал. Ему доставляли на “Конкорде” из Америки специальные новейшие препараты. Он говорил, что новое поколение лекарств вылечит эту штуку. И самое грустное в том, что если бы это все произошло на 12 месяцев позже, когда появилась комбинированная терапия, то он бы был в порядке», — говорил Кларк.

«Time Waits For No One» — это первая «новая» запись голоса Фредди Меркьюри с момента выхода в прокат байопика «Богемская рапсодия».

Компиляционный альбом 2014 года «Queen Forever» также содержал несколько ранее не издававшихся записей вокала Меркьюри, включая его дуэт с Майклом Джексоном.

Члены группы Queen также намекали, что существует несколько оригинальных записей, сделанных с Дэвидом Боуи во время записи сингла 1981 года «Under Pressure».

Вышедший в прошлом году фильм «Богемская рапсодия» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории этого жанра, собрав 903 млн долларов.

Снявшийся в роли Меркьюри Рами Малек получил «Оскар» и британскую премию BAFTA за свою искрометную игру — в частности, в сценах с выступлением группы Queen на концерте Live Aid в 1985 году.

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