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16:03 (мск), источник: ТАСС

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир ушел из жизни», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке «Уралсиб» заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.

Владимир Коган начал санировать «Уралсиб» в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю — около 12%.

Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет — в него входит Евгений Коган (сын Владимира Когана), председателем был Владимир Коган — и правление. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

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