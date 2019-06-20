16:03 (мск), источник: ТАСС
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
«Владимир ушел из жизни», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке «Уралсиб» заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.
Владимир Коган начал санировать «Уралсиб» в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю — около 12%.
Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет — в него входит Евгений Коган (сын Владимира Когана), председателем был Владимир Коган — и правление. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.
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