Муж запретил жене пойти на похороны любовника и нашел поддержку в Сети

По словам супруга, жена изменила ему со знакомым из детства во второй год их брака, пока он был за рубежом на военной службе. Он простил ее, так как женщина сама призналась в произошедшем и согласилась, что поступила неправильно.
Спустя годы любовник умер, и жена заявила о желании сходить на его похороны. Мужчина вспомнил о том, как тяжело ему было пережить измену любимого человека. «Я сразу почувствовал тошноту, и всплыли те ужасные воспоминания о времени, когда она рассказала об этом. Боль была такой же сильной, как тогда», — объяснил он.
Супруга настаивала, что сходить на похороны будет правильным решением, но муж не мог смириться с таким шагом. В итоге он запретил ей идти на церемонию прощания, так как посчитал это неуважением к нему и их браку.
Однако он решил удостовериться, правильно ли поступил, и спросил об этом посетителей развлекательного портала.
Большинство юзеров поддержали его решение. По мнению комментаторов, он имел право на такой запрет. «Вы — хороший человек, ставите семью превыше всего и не выгнали ее из дома, когда узнали обо всем. Не стоит ей трогать старые раны. Если хочет помянуть, то пусть отправит цветы», — написал один из пользователей. Другие отметили, что подобное желание для супруги странно в том случае, если у любовника тоже есть семья, которая будет присутствовать на похоронах.