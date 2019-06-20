18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
70-летняя бабушка-бодибилдер завоевывает поклонников в Сети
Ее внешности позавидуют и молодые.
Ребекка Вуди из США в свои 70 лет может дать фору многим молодым девушкам, а все благодаря активному образу жизни и более чем 30-летнему стажу занятий бодибилдингом.
Заниматься этим видом спорта американка начала после рождения третьего ребенка, когда она стала поправляться и решила сбросить вес. Но в 33 года врачи поставили ей неутешительный диагноз — артрит, сообщив, что со спортом придется завязать. Но Ребекка не сдалась и продолжила заниматься в зале, несмотря на боль. С 1980 по 1990 год она стала победителем в нескольких региональных соревнованиях, а в 2015-м в возрасте 66 лет выиграла международный турнир по бодибилдингу.
Кстати, в 36 лет на соревнованиях она познакомилась со своим вторым мужем Стивом, который младше ее на 14 лет. Любовь к спорту и сейчас является важным связующим звеном между ними.
Помимо тренировок и соревнований, пенсионерка увлекается и социальными сетями — она регулярно публикует на своей странице мотивирующие фото и видео и делится секретами своего успеха.
Екатерина Гура