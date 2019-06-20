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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

43-летняя американка прославилась благодаря седине (фото)

Она боролась с ней на протяжении 15 лет.

Нейробиолог и писательница Сара Эйзенман из Седоны в американском штате Аризона стала настоящей местной звездой. Ее часто приглашают на телевидение и снимают для журналов, а все благодаря необычной внешности.

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Дело в том, что в свои 43 года Сара является обладательницей длинных и абсолютно седых волос.

По словам Сары, резко седеть она начала в возрасте 21 года, и это стало для нее настоящей катастрофой. Чтобы скрыть «явные признаки старения» женщина начала каждые две недели красить волосы. Она успела сделать это даже за несколько часов до рождения сына, чтобы никто из окружающих не увидел ее седых прядей.

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Но все изменилось спустя 15 лет. Как отмечает Сара, рождение двух детей полностью изменило ее приоритеты. Кроме того, от частого использования дешевой краски ее волосы стали тусклыми и очень некрасивыми.

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Поразмыслив, Сара решила перестать бороться с природой и позволить себе быть настоящей. Супруг ее поддержал, а друзья высказали сомнения относительно того, как будет смотреться молодая женщина с серебряными волосами. Но Сара настояла на своем и не пожалела.

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После отказа от краски ее волосы вновь приобрели жизненную силу, а седина лишь подчеркнула естественную красоту женщины.

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Теперь Сара ведет свой блог в Instagram и с удовольствием принимает приглашения на съемки. Своим примером она призывает женщин любить себя несмотря ни на что.

Екатерина Гура

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