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19:15 (мск), источник: РИА Новости

«Один за всех!» И все за Иосифа Пригожина! Продюсера посвятили в мушкетеры

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Инстаграме о том, что его посвятили в мушкетеры.

«Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства», — написал Иосиф Пригожин.

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Продюсер также рассказал, что этот титул «не без гордости» носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитые личности. Среди соотечественников Иосиф Пригожин назвал «мушкетерами» Михаила Боярского, Максима Дунаевского, Михаила Куснировича и Василия Титова.

Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д’Артаньяна.
Иосиф Пригожин

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