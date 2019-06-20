20:46 (мск), источник: Российская газета
Долг по липовой расписке
Новый вид мошенничества грозит проблемами буквально каждому россиянину.
Москвичка Валентина Ивановна на днях дома зашла на сайт госуслуг, чтобы проверить, нет ли у нее неоплаченных штрафов ГИБДД. Штрафов не было, зато был долг по уплате госпошлины в 4075 рублей в пользу налоговой инспекции № 13 города
«Оказалось, что некий гражданин Туниян В. Ю. написал заявление о вынесении судебного приказа о взыскании долга по расписке, якобы написанной мной. По информации из судебного участка, долг у меня перед незнакомцем составляет 465 000 рублей. Вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. Мне удалось узнать в судебном участке № 3 Донецкого района Ростовской области, что в реквизитах должника по исполнительному листу в части взыскания госпошлины указаны именно мои паспортные данные. Не соответствует действительности лишь адрес регистрации. Я живу и прописана в Москве на улице Немчинова, а в судебных документах значится, что я прописана в городе Донецке Ростовской области на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. Но я там никогда прописана не была, да и в городе Донецке никогда не бывала», — написала в редакцию «Российской газеты» Валентина Ивановна и попросила нашей помощи.
Новая дерзкая афера в Донецке реально опасна для рядовых граждан. Объясним почему: мошенник
Готовый судебный приказ заявитель сам относит в банки, чтобы те посмотрели, нет ли у них счета этого липового должника и спокойно, не ставя хозяина счета в известность, списали деньги и отдали их мошеннику. Когда человек увидит пропажу средств или что деньги стали уходить с того же пенсионного счета, будет поздно.
В нашем случае с Валентиной Ивановной, когда она на сайте донецкого мирового суда нашла сообщение о «своем» судебном приказе, оказалось, что все сроки для обжалования судебного приказа, естественно, вышли. Сейчас Валентина Ивановна с помощью редакции написала в судебный участок № 3 незнакомого для нее города заявление с просьбой восстановить сроки для обжалования такого решения. Московская полиция приняла у Валентины Ивановны заявление о мошенничестве. Счетов с такой суммой, которую мошеннику «присудили» донецкие судьи, у женщины нет.
Редакция попросила о помощи коллег — журналистов городской газеты «Донецкий рабочий». Мы хотели узнать, кто проживает по адресу, по которому мошенник «прописал» Валентину Ивановну: Донецк, проспект Мира, дом 74, квартира 13. А еще мы попросили коллег попробовать найти «кредитора» москвички гражданина Тунияна В. Ю.
Оказалось, что дом 74 на проспекте Мира в Донецке есть. Корреспондент «Донецкого рабочего» Наталья Ковалева даже живет по соседству и рассказывает, что дом снесли еще семь лет назад и там никто не может проживать или быть зарегистрированным. Интересно, в суде небольшого города об этом никто не знал, вынося решение по «должнику»?
Валентина Ивановна живет в Москве, и она не теряла паспорт и не передавала его никому. Но это по большому счету и не нужно. Ведь сейчас паспортные данные у граждан требуют и получают все, кто может, — сотрудники банков, поликлиник, вокзалов и аэропортов, коммунальщики, социальные работники, продавцы, оформляя карты на скидки… список тех, кто имеет и может поделиться нашими паспортными данными, можно продолжать до бесконечности.
1. Мошенник добывает или получает даже не копию, а просто данные паспорта гражданина.
2. На другом конце страны идет в мировой суд с липовой распиской о долге ему, с паспортными данными должника. Вопросов ему о должнике и его прописке, судя по нашему случаю, не зададут.
3. Мошенник просит не суда с обязательными повестками и уведомлением сторон, а только судебного приказа. Этот документ изготавливается на месте мировым судьей, и «должник» об этом не узнает.
4. Получив на руки законное решение суда, обманщик идет в банки, к приставам и просит забрать деньги у «должника». Если должник — клиент банка (а отделения крупных банков есть по всей стране), то со счета просто списывается сумма «долга». Если счетов нет, приставы по той же бумаге заберут деньги с пенсии, пособий, счета мобильного телефона, в общем, везде, где смогут найти.
5. Как пропали деньги, банк может сообщить клиенту, если у него подключена соответствующая функция на телефоне. А если нет — деньги просто исчезнут. Ответственности банка, которому клиент доверил деньги, нет. Банк поверил решению суда. Тем более что оно — настоящее.
6. Полиция узнает об обмане поздно, когда ни деньги вернуть, ни мошенника найти, скорее всего, не получится.