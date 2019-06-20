Американец нашел обручальное кольцо жены спустя год после потери

Дрю Хаски и его жена Эмили Ян из штата Миссури осенью прошлого года отправились в Канаду, чтобы провести там свой отпуск. Но путешествие пошло не по плану, когда между национальным парком Банф и парком Джаспер в горах их настигла снежная буря. Супруги попали в аварию и провели в снежном заточении около 11 часов.
Эмили потеряла свое обручальное кольцо стоимостью 10 тысяч долларов, когда вышла из машины и провалилась в сугроб. В течение трех часов пара искала кольцо, но все безрезультатно.
Но Дрю решил не сдаваться и вернуться сюда снова, чтобы отыскать украшение. Он узнал, когда в этой местности тает снег, а также нанял специалистов с металлоискателем. Через год мужчина соврал жене о своей рабочей командировке, а сам отправился в Канаду. И не зря. Через два часа поисков драгоценное кольцо было найдено под ногами практически у самого автомобиля.
Как только счастливый супруг вернулся домой, он сразу же отправился чистить обручальное кольцо жены. Затем положил его в оригинальную коробочку и приложил записку, в которой сознался, что ради кольца ездил в Канаду.
Трогательный момент возвращения кольца владелиец мужчина снял на камеру и признался, что его супруга так расчувствовалась, что плакала от счастья целый час.