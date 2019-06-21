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10:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Игры бабушки моей. Как детей учат играть в «классики» и «колечко»

Скакалки и резинки, «Море волнуется раз», «Ручеёк», «Классики» — на летних школьных каникулах в Ростове-на-Дону дети осваивают дворовые игры, которые были популярны в 70−80-х годах.

Источник: Аргументы и факты

АиФ.ru побывал на одном из таких занятий и узнал у взрослых: зачем школьникам забытые уличные игры, приживутся ли они во дворах, и нужны ли самим детям старые забавы их бабушек и дедушек.

«Ручеек», «Море волнуется раз», «Колечко»

В парке «Ростовского государственного университета путей сообщения» (РГУПС) проходит фестиваль «Игры бабушки моей». Здесь собралось около 450 младшекласников — они познают азы и правила дворовых игр, популярных среди их родителей, бабушек и дедушек.

В Ростове-на-Дону взрослые обучают школьников играм своего детства. | Источник: Аргументы и факты

Начальник управления воспитательной работы ростовского университета Галина Субботина пытается завести детей: «Кто знает игру — поднимает руки вверх!», — говорит она в микрофон.

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«Главная бабушка» акции перечисляет: «Классики», «Веревочки», «Круг вокруг», «Съедобное не съедобное», «Вышибала»…

Абсолютную победу у школьников по шумовому восторгу одерживает «Вышибала». Многим игра с мячом известна как «Выбивной».

«А вы говорили, что они ничего не знают!», — обращаюсь я к организатору фестиваля.

«С игрой “Вышибала” дети знакомы, потому что в нее играют на уроке физкультуры. Но они не знают другие игры, — отвечает Галина Петровна. — Забыты многие популярные игры нашего поколения — “Колечко, колечко выйди на крылечко” собирала большое количество молодежи. Прекрасная игра “Море волнуется раз”, в которую играли практически во всех дворах, где собирались больше трех человек».

На площадке университета детям предложили 30 видов дворовой игры. | Источник: Аргументы и факты

Как отмечает Галина Субботина, раньше дети собирались вместе и что-то мастерили. «А сегодня мы не видим, чтобы вместе играли в “Лего”, хотя конструкторы есть во многих семьях, — поясняет организатор. — У детей не воспитывается культура общения в процессе какой-то игры. Они в основном свое время коротают с гаджетами. Поэтому мы предоставили им 30 площадок различных игр. Цель мероприятия — чтобы дети научились играть в обычные, дворовые, игры».

Больше всего дети любят подвижные игры. | Источник: Аргументы и факты

Главные по самолетикам

На фестивале уличные игры разнообразили изготовлением сувениров, брелоков, закладок. Школьники учились делать открытку, подписывали её любимой бабушке.

Группа ребят мастерила из бумаги самолетик и пускала — кто дальше. Кстати, если серьезно заниматься бумажными самолетиками, то можно стать известным спортсменом. На недавнем чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков трое россиян показали достойные результаты — Ярослав Кислов (категория «Дальность полёта», Санкт-Петербург), Николай Рыбасов («Длительность полёта», Ростов-на-Дону) и Алексей Пролиско («Аэробатика», Екатеринбург).

Соревнования бумажных самолетиков сегодня вышли на мировой уровень. | Источник: Аргументы и факты

«В резиночку, “Классики” играла в детстве, конечно, — поделилась мнением заместитель главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Татьяна Фоменко. — У нас не было таких современных спортивных площадок, где занимаются на тренажерах, играют в футбол. Но детям нужны и такие, самодеятельные, игры. Они придут во дворы, поделятся с друзьями и передадут свое позитивное настроение товарищам».

Скакалка и футбол

Дети не согласны с мнением взрослых о том, что они, якобы, проводят время только с гаджетами.

Резиночка для мальчиков осталась неразгаданным увлечением. | Источник: Аргументы и факты
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«Взрослые думают, что мы все время за компьютером сидим — это не правда, — говорит 11-летний Антон Парченко. — Я больше гуляю. А, если один во дворе, то набиваю мяч ногой или бью его об стенку на площадке, тренируюсь».

Его товарищ, 12-летний Святослав Федоренко объясняет: «Мы во дворе в футбол играем, на самокатах катаемся, гонки устраиваем. А что нам тут показали, то почти все знакомо. Играем в прятки, догонялки, “заморозку”, “зомби”, мяч в кольцо бросаем. Здесь я впервые познакомился с резиночкой, но футбол я на нее все равно не променяю!».

Что же касается девочек, то у них основной спортивный снаряд во дворе — скакалка. «Во дворе мы играем в “дочки-матери”, “заморозку”, прятки, прыгаем со скакалкой», — рассказывает 9-летняя Ксения Маркова.

Скакалка для девочек — главный снаряд в игре на улице. | Источник: Аргументы и факты

«В “классики” играют у нас, сама видела. Обычно на асфальте чертят квадраты или на стадионе», — утверждает Алена Лавриненко. Ей — 15-ть. И она уже не играет. Алена — волонтер на празднике и объясняет ребятам правила тех или иных игр.

Но гаджеты сильнее

Но самый большой восторг у детей как всегда от мыльных пузырей. Это развлечение было популярно всегда.

«Если в мыльный раствор добавить кукурузное масло, то пузыри будут огромные, — рассказывает ребятам 17-летний Александр Ткаченко. Он один из участников общероссийской детско-юношеской организации “Российское движение школьников”. — Мы сами делали такие. У нас получился рекорд: человека поместили в разрезанную автомобильную покрышку и обручем сделали пузырь так, что он оказался внутри мыльного цилиндра!».

Александр Ткаченко надувает пузыри не хуже, чем в цирке. | Источник: Аргументы и факты

Однако не прошло и часа, как некоторые из участников фестиваля тихонько присели в теньке деревьев и переключились на свои смартфоны. К слову, многие из тех игр, которые были представлены в дворовых активностях, уже давно перекочевали в сеть. На их основе создали онлайн и мобильные игры. Но настоящего, живого, общения, «казаков-разбойников» и «дочки-матери» они вряд ли заменят до конца.

Как ни бегай в догонялки, а за телефон все равно тянет. | Источник: Аргументы и факты
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