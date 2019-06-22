Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ультиматум Меркель по снятию санкций вызвал быстрый ответ из РФ
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Поликлиники будут отмечать звездами — как отели
"Живем в страхе": как у людей отнимают квартиры
Как квартиры отравляют своих владельцев
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
СМИ: Алибасов мог разыграть отравление, дабы спасти сына
Громкий арест на Украине
Уехавший с мужчиной в США Лазарев обидел Сеть оскорбительным фото
"Любил в чулках": офицер МВД насиловал подчиненных
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Волочкова показала, какая фигура у нее была в молодости
Похудевшая Юлия Высоцкая показала осиную талию
"Откровенное сползание": бизнесмены разозлены из-за Зеленского
Истребитель США сгорел после встречи с Су-27
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
10:35 (мск), источник: Известия

«Над Москвой низко летели немецкие самолеты»

Первый день Великой Отечественной войны — в воспоминаниях очевидцев.

Сегодня в стране День памяти и скорби — 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она принесла горе в каждую семью. Люди, пережившие войну, навсегда запомнили этот день — 22 июня 1941 года. Своими воспоминаниями они поделились с «Известиями».

Ирина Антонова
Президент ГМИИ им. Пушкина

Источник: Агентство «Москва»

«Было ощущение: вступаем в героическую эпоху»

Я сдала последний экзамен в институте по литературе — тогда я как раз закончила первый курс. Мы пошли гулять по Москве и поэтому на следующее утро долго спали.

Нас разбудили соседи, которые постучались в дверь и сказали, что началась война. Я испытала тогда не чувство страха… А чувство огромного волнения, даже душевного подъема.
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Это может показаться кому-то странным и даже смешным, но было ощущение, что мы вступаем в героическую эпоху, в масштабные времена, когда можно проявить себя. Мы действительно любили свою страну и хотели сделать для нее что-то. Начали звонить в институт, мама — на работу (ведь это был выходной), сначала было непонятно, что происходит. Но атмосфера сразу стала военная, на Покровском бульваре стояли танки.

Леонид Шварцман
Художник, режиссер-мультипликатор, создатель образа Чебурашки

Источник: РИА "Новости"

«Руки примерзали к металлу»

Новость
Тест: как хорошо вы помните стихи о войне

Когда началась война, мне был 21 год. В то время я жил в Питере и учился в школе при Академии художеств. Там же жила и моя сестра со своей семьей. Днем 22 июня, когда я находился на даче и писал на пленэре какой-то этюд, по радио сообщили, что немецкие войска без предупреждения напали на Советский Союз, разбомбили Минск, Киев и другие города. Так мы узнали о начале этой большой и страшной войны.

Так как я жил практически один, то необходимо было подумать о своей дальнейшей судьбе. Поэтому в качестве ученика токаря я поступил на Кировский (бывший Путиловский) завод, который стал выпускать танки. Проработал там примерно до ноября 1941 года, затем вместе со всеми сотрудниками предприятия был эвакуирован в Челябинск на тракторный завод (ЧТЗ), куда мы добирались больше месяца в очень тяжелых условиях, полуголодные.

На Челябинском тракторном заводе я проработал практически всю зиму.

Это была самая страшная и тяжелая зима не только потому, что нам приходилось работать в холодных цехах, где руки примерзали к металлу, но еще и потому, что советские войска отступали и немцы чуть не подошли к самой Москве.

Вспоминаю этот период как самый страшный момент войны. Затем уже нашей армии удалось остановить немцев под Москвой, отстоять Сталинград. О событиях с фронтов, конечно, узнавали из сводок Информбюро по радио, которое мы постоянно слушали.

Через некоторое время на ЧТЗ создали большую художественную мастерскую, куда меня пригласили, узнав, что я по образованию художник. Наша группа художников из 15 человек проводила важную работу по агитации и пропаганде, поддержанию патриотического духа работников завода. Мы писали портреты вождей, ударников производства, различные лозунги и плакаты, которые потом вывешивали над главным входом завода и в цехах.

Владимир Дашкевич
Композитор

Источник: РИА "Новости"

«Человечество не должно решать проблемы войной»

Первые дни войны мы встретили с некой надеждой на то, что она пройдет на территории противника и быстро закончится, как об этом и сообщалось. Но всё оказалось с точностью до наоборот.

Новость
«На войне знают цену людям»

В моей памяти отсчет войны пошел ровно через месяц после ее начала. 22 июля я находился в гостях у бабушки, которая жила в Москве рядом с Театром Вахтангова. В тот день немецкие самолеты сбросили на город бомбы, были разрушены театр и наша квартира. В результате погиб мой дядя, а нас достали из-под завалов. Над Москвой низко летели немецкие самолеты. Это мое практически первое детское воспоминание, мне тогда было 7,5 года.

После этого нас с мамой эвакуировали в Ижевск, ехали мы туда 30 дней, было очень тяжело и голодно. Где-то нас встречали приветливо, а где-то очень холодно. Конечно, для детей происходящее стало большим ударом по психике.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Из эвакуации мы вернулись в 1943 году. Тогда уже произошел положительный перелом в военных действиях, начали получать гуманитарную помощь от союзников и с провизией стало немного полегче. Мы впервые попробовали тушенку и яичный порошок.

Новость
12 главных песен Победы

После возвращения в Москве всё было непривычно. Нужно было занавешивать окна для маскировки, и я часто забывал это делать правильно, за что мне прилетало от отца. В это же время во дворе стали появляться раненые, лишившиеся рук или ног, их называли «самовары». Они рассказывали о войне то, что не совпадало с официальной точкой зрения. И это сказывалось на нашем восприятии происходящего.

Конечно, когда наши войска перешли границу страны и пошли дальше к Германии, это стало временем большого энтузиазма.

За событиями на фронтах следили. Обычно это было в классе, знали, где и какие битвы происходят, передвигали флажки на карте. Но интересы у нас были совсем другими. В то время началось повальное увлечение футболом и шахматами. Поэтому я занялся шахматами и даже стал кандидатом в мастера.

В военные годы большую воспитательную роль для меня сыграла не столько словесная пропаганда, сколько качественная музыка. Никогда не было столько замечательной музыки, как тогда. Помню, как мы слушали «Ленинградскую симфонию» Шостаковича и напевали эту мелодию.

День Победы встречал вместе со всеми. Население Москвы было в разы меньше, и не было таких толп.

Возможно, всё произошедшее — это часть моей биографии, которая сильно повлияла на мой характер и мое отношение к войне. До сих пор считаю, что человечество не должно решать никакие проблемы войной.

 Мэрский подход: турки отменяют отпуска ради выборов
Площадь их несвободы: в Тбилиси начался бессрочный протест
В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну
У российского бойца в США пытались вырвать флаг РФ перед боем
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
Российский клуб ответил на сравнения американца с «дырой»
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались платить долги
Как выглядит озеро, которое исчезает каждую зиму (фото)
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
Нелепые наряды Барановской, Лорак и других звезд Юлия Барановская, Ани Лорак, Эмили Ратаковски, Миша Бартон и другие звезды с нашей и зарубежной стороны, которые разочаровали нарядами на этой неделе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь