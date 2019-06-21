01:25 (мск), источник: Известия
Невыездные: почему сибиряки стараются не отходить далеко от дома
Даже небольшой дождь, заставший врасплох, может отрезать путь в родное село.
Жители омских сел и рады бы следить за модой, но из их гардероба, наверное, никогда не исчезнут резиновые сапоги и галоши. Паводок и дожди лишают людей элементарного — нередко
Сельские власти называют 56-летнюю Нину Завьялову из деревни Радищево Нижнеомского района Омской области Аллой Пугачевой, которая прославила их деревню и весь район на всю страну.
Удивительно, что произошедшее с Ниной закончилось благополучно. В тот апрельский день она отправилась из своей деревеньки в соседний Новотроицк. Женщина хотела через знакомых передать внукам, живущим в городе, подарки. Расстояние между селами всего 9 км, но настоящая цивилизация есть только в Новотроицком — больница, школа, почта, магазины. Чтобы весной или летом добраться до всех благ, приходится разворачивать настоящую спецоперацию — дорогу между селами регулярно смывает паводком и дождевыми водами, да так, что люди временами оказываются отрезанными от мира.
Гостинцы внукам Нина передала и уже к вечеру собралась обратно в Радищево. Такой
К вечеру женщина благополучно дошла до промоины, разделяющей два поселения. Но тут дорога рухнула под ней, она упала и поняла, что сломала ногу. Идти она не может, вокруг — ни души, телефон оставила дома, да и в тот момент он вряд ли бы помог — связь здесь плохая. Оставался один выход — ползти, то на животе, то на четвереньках, подволакивая сломанную ногу. Темнота и грязь не самое страшное — Нина всё время думала, как бы не нарваться на диких животных, в это время года они голодные и злые.
Еле живую, с разодранными до костей локтями и коленями, ее увидели соседи. Но тут возникла новая проблема: скорая помощь до села не доедет. Нину Завьялову вновь повезли к той самой промоине… Уже в больнице выяснилось, что у нее в двух местах сломана лодыжка. Сейчас женщина находится дома, в ближайшее время медики должны решить, снимать ли гипс.
Активисты из общественной организации «Гражданский патруль» одними из первых рассказали о ситуации и забили тревогу. Были обращения и в администрацию, прокуратура начала проверку. Трагедия случилась в конце апреля, к середине мая власти сообщили, что дорожное сообщение между селами восстановлено. Но чиновникам борьба с грязью и бездорожьем далась нелегко. Через несколько недель после случившегося решили выровнять дорогу, пустив грейдер. Однако многотонная машина по самую кабину увязла в грязи.
— После случившегося с мамой мы никакой помощи не дождались, — продолжает Галина Завьялова. — Такая ситуация с дорогами происходит каждый год, и никто ничего не делает. Случалось, что несколько месяцев мы не могли добраться до деревни
Затопленные паводком и дождевой водой дороги — явление в области повсеместное. Почти каждый день сообщения о бездорожье приходят со всех уголков Прииртышья. Дорог не бывает даже в районных центрах. В Таре, на севере Омской области, «Нива» скорой помощи не смогла доехать на вызов, застряв в грязи. Доктор к ребенку добирался самостоятельно.
— Такие случаи происходят довольно регулярно, в зависимости от погодных условий, — объясняет местная жительница. — Проблема в том, что не только машины не могут проехать, но и пешком невозможно пройти. Не раз обращались в администрацию города Тары, в прокуратуру, в прямой эфир к Путину. Но обещания прошли впустую. Мы закрываем глаза на неудобства, но безопасность нашей жизни под угрозой
Если подобное происходит в районном центре, что тогда говорить о глубинке — небольших поселениях с несколькими сотнями, а
Несколько лет назад сюда пытались попасть ревизоры из Счетной палаты, чтобы проверить масштаб разрушений участка автодороги
Жителям деревень ничего не остается, кроме шуток: дороги у нас есть, всё зависит от транспорта, на котором вы приедете. После недавней шумихи в соцсетях о васисском бездорожье автомобиль скорой помощи получил новые колеса, доктора могут проехать. Продуктовых запасов в магазинах пока хватает, нет проблем и с водой. Кстати, для стирки, говорят жители, дождевая — отличный вариант. В колонках в Васиссе воды временно нет
Водитель же выжидал, чтобы в назначенное время вернуться в АТП, — вспоминают очевидцы. — Местная власть боится сообщать людям правду, что они проморгали ситуацию. Когда делали типа капитальный ремонт дороги, вода уже тогда стояла в канавах. Собственники дороги сидят в городе и обстановкой не владеют, надо спросить с тех, кто принимал дорогу после ремонта.
Прокуратура с привлечением сотрудников ГИБДД начала проверку по этому инциденту. Как пояснили «Известиям» в прокуратуре Омской области, в ближайшее время она завершится, и если по ее результатам найдутся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Жители Евгащино, устав от бесконечной борьбы с размытой дорогой, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. С 22 мая автобусное сообщение с деревней, где живет более 2 тыс. человек, прервано. Чтобы добраться до главной трассы
Похожая история недавно произошла и с пассажирами, ехавшими в деревню Черналы Большереченского района. Люди до дома добирались благодаря родственникам и знакомым, приехавшим на личном транспорте. Проблемы с транспортным обеспечением здесь нерешаемы: небольшой снег или дождь — и автобусы в село не поедут. Но надеяться не на что — людям заявляют, что по документам здесь проходит асфальтированная дорога.
Есть еще и внутрипоселковое сообщение, за которое отвечают муниципальные власти. Поэтому сосчитать реальное количество поселений, деревень и деревушек, лишенных права на выезд, невозможно. По прогнозам синоптиков, в июне в Омской области ожидаются обильные осадки. В регионе почти 40% дорог грунтовые, а это значит, что проверку дождями они не пройдут.