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01:25 (мск), источник: Известия

Невыездные: почему сибиряки стараются не отходить далеко от дома

Даже небольшой дождь, заставший врасплох, может отрезать путь в родное село.

Жители омских сел и рады бы следить за модой, но из их гардероба, наверное, никогда не исчезнут резиновые сапоги и галоши. Паводок и дожди лишают людей элементарного — нередко из-за размытых дорог они вынуждены неделями сидеть без продуктов питания, а в отдаленные поселения не может добраться скорая помощь. Как бездорожье лишает сибиряков здоровья, почему аудиторы больше не приедут в таежное село и где находится одна из самых разбитых дорог России — в материале «Известий».

Над пропастью в грязи

Сельские власти называют 56-летнюю Нину Завьялову из деревни Радищево Нижнеомского района Омской области Аллой Пугачевой, которая прославила их деревню и весь район на всю страну.

Но ничего, кроме злости, в этих словах нет: женщина запятнала честь села, а значит, и репутацию администрации, пытаясь выжить.
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Удивительно, что произошедшее с Ниной закончилось благополучно. В тот апрельский день она отправилась из своей деревеньки в соседний Новотроицк. Женщина хотела через знакомых передать внукам, живущим в городе, подарки. Расстояние между селами всего 9 км, но настоящая цивилизация есть только в Новотроицком — больница, школа, почта, магазины. Чтобы весной или летом добраться до всех благ, приходится разворачивать настоящую спецоперацию — дорогу между селами регулярно смывает паводком и дождевыми водами, да так, что люди временами оказываются отрезанными от мира.

Гостинцы внукам Нина передала и уже к вечеру собралась обратно в Радищево. Такой марш-бросок ей делать не впервой — можно дойти за пару часов. Но приползла она туда лишь к утру. Ее дочь Галина говорит, что мама старается забыть произошедшее, до сих пор не веря в случившееся.

К вечеру женщина благополучно дошла до промоины, разделяющей два поселения. Но тут дорога рухнула под ней, она упала и поняла, что сломала ногу. Идти она не может, вокруг — ни души, телефон оставила дома, да и в тот момент он вряд ли бы помог — связь здесь плохая. Оставался один выход — ползти, то на животе, то на четвереньках, подволакивая сломанную ногу. Темнота и грязь не самое страшное — Нина всё время думала, как бы не нарваться на диких животных, в это время года они голодные и злые.

Каким-то чудом к утру, спустя 12 часов, преодолев ползком 6 км, она добралась до своей деревни.

Еле живую, с разодранными до костей локтями и коленями, ее увидели соседи. Но тут возникла новая проблема: скорая помощь до села не доедет. Нину Завьялову вновь повезли к той самой промоине… Уже в больнице выяснилось, что у нее в двух местах сломана лодыжка. Сейчас женщина находится дома, в ближайшее время медики должны решить, снимать ли гипс.

Косметический ремонт

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Активисты из общественной организации «Гражданский патруль» одними из первых рассказали о ситуации и забили тревогу. Были обращения и в администрацию, прокуратура начала проверку. Трагедия случилась в конце апреля, к середине мая власти сообщили, что дорожное сообщение между селами восстановлено. Но чиновникам борьба с грязью и бездорожьем далась нелегко. Через несколько недель после случившегося решили выровнять дорогу, пустив грейдер. Однако многотонная машина по самую кабину увязла в грязи.

— После случившегося с мамой мы никакой помощи не дождались, — продолжает Галина Завьялова. — Такая ситуация с дорогами происходит каждый год, и никто ничего не делает. Случалось, что несколько месяцев мы не могли добраться до деревни из-за бездорожья. Малейший дождь — и туда не проехать. Всё из-за того, что дорогу засыпают глиной, хотя нужен прочный материал, хотя бы щебенка.

На тракторе за хлебом

Затопленные паводком и дождевой водой дороги — явление в области повсеместное. Почти каждый день сообщения о бездорожье приходят со всех уголков Прииртышья. Дорог не бывает даже в районных центрах. В Таре, на севере Омской области, «Нива» скорой помощи не смогла доехать на вызов, застряв в грязи. Доктор к ребенку добирался самостоятельно.

Жители каждый год стараются как-то благоустроить дороги собственными силами — например, укладывают битый кирпич. Но от стойкой сибирской грязи это не спасает. Скорую «Ниву» из грязевого плена вытащили на второй день, когда ей на подмогу приехал «КамАЗ».
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— Такие случаи происходят довольно регулярно, в зависимости от погодных условий, — объясняет местная жительница. — Проблема в том, что не только машины не могут проехать, но и пешком невозможно пройти. Не раз обращались в администрацию города Тары, в прокуратуру, в прямой эфир к Путину. Но обещания прошли впустую. Мы закрываем глаза на неудобства, но безопасность нашей жизни под угрозой из-за отсутствия дорог.

Если подобное происходит в районном центре, что тогда говорить о глубинке — небольших поселениях с несколькими сотнями, а где-то десятками жителей? В том же Тарском районе жители Сибиляково плавают в магазин за продуктами через Иртыш на лодках, из Литовки добираются на грузовике-молоковозе. Непросто приходится и жителям таежного поселка Васисс. В межсезонье дорога оказывается полностью непроходимой — ее разбивают большегрузы, везущие лес из тайги.

Эта дорога уже прославилась на всю страну, попав в топ самых убитых.

Несколько лет назад сюда пытались попасть ревизоры из Счетной палаты, чтобы проверить масштаб разрушений участка автодороги Тара-Матюшево-Васисс. Часть трассы планировали привести в нормальное состояние, выделив на ремонт деньги. Московские аудиторы не смогли покорить сибирское бездорожье на внедорожниках и вынуждены были ретироваться. Так как ничего не увидели, то и денег на восстановление не выделили, посчитав это нецелесообразным.

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Жителям деревень ничего не остается, кроме шуток: дороги у нас есть, всё зависит от транспорта, на котором вы приедете. После недавней шумихи в соцсетях о васисском бездорожье автомобиль скорой помощи получил новые колеса, доктора могут проехать. Продуктовых запасов в магазинах пока хватает, нет проблем и с водой. Кстати, для стирки, говорят жители, дождевая — отличный вариант. В колонках в Васиссе воды временно нет из-за поломки, ее берут из колодцев. Школьники на экзамены ездят в Тару, за несколько дней до их начала размещаясь у родственников. С доставкой помогает администрация — школьная «Газель» сюда не проедет. А вообще без нужды местные жители стараются село не покидать.

Дороги нет, но вы держитесь

Из-за непроходимых трасс в села перестают ходить автобусы. В Большереченском районе водитель недавно отказался везти пассажиров до Евгащино и Колбышево. Престарелым сельчанам пришлось возвращаться домой пешком, хотя билеты были куплены и оплачены.

— Автобусы ходят до местной неработающей заправки, дальше люди идут пешком. За кем-то приехали родственники, кто-то обреченно брел по грязи под моросящим дождем.

Водитель же выжидал, чтобы в назначенное время вернуться в АТП, — вспоминают очевидцы. — Местная власть боится сообщать людям правду, что они проморгали ситуацию. Когда делали типа капитальный ремонт дороги, вода уже тогда стояла в канавах. Собственники дороги сидят в городе и обстановкой не владеют, надо спросить с тех, кто принимал дорогу после ремонта.

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Прокуратура с привлечением сотрудников ГИБДД начала проверку по этому инциденту. Как пояснили «Известиям» в прокуратуре Омской области, в ближайшее время она завершится, и если по ее результатам найдутся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Жители Евгащино, устав от бесконечной борьбы с размытой дорогой, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. С 22 мая автобусное сообщение с деревней, где живет более 2 тыс. человек, прервано. Чтобы добраться до главной трассы Омск-Тара, они вынуждены идти пешком 3 км.

Похожая история недавно произошла и с пассажирами, ехавшими в деревню Черналы Большереченского района. Люди до дома добирались благодаря родственникам и знакомым, приехавшим на личном транспорте. Проблемы с транспортным обеспечением здесь нерешаемы: небольшой снег или дождь — и автобусы в село не поедут. Но надеяться не на что — людям заявляют, что по документам здесь проходит асфальтированная дорога.

Есть еще и внутрипоселковое сообщение, за которое отвечают муниципальные власти. Поэтому сосчитать реальное количество поселений, деревень и деревушек, лишенных права на выезд, невозможно. По прогнозам синоптиков, в июне в Омской области ожидаются обильные осадки. В регионе почти 40% дорог грунтовые, а это значит, что проверку дождями они не пройдут.

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