01:15 (мск), источник: Известия
Распахнуть единое окно: заявления в полицию будут принимать в МФЦ
Поле реформы они будут предоставлять абсолютно все виды госуслуг.
В многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет зарегистрировать брак, подать заявление в полицию, а также иск в суд, следует из презентации проекта реформы, подготовленной Минэкономразвития для правительства (есть у «Известий»). В целом МФЦ планируется передать все полномочия госорганов по взаимодействию с населением и бизнесом. Реформа предполагает, что приемные в госучреждениях будут ликвидированы, а в рамках МФЦ создадут специальный институт уполномоченного по правам заявителей. Это в значительной степени защитит граждан и предпринимателей от действий сотрудников госорганов, ущемляющих их права, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако структуры, у которых будут забирать полномочия, могут начать сопротивляться реформе, уверены они.
Многофункциональные центры планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти. Об этом говорится в презентации проекта реформы МФЦ, подготовленной Минэкономразвития.
Приемные госструктур, контактирующие с населением и бизнесом, постепенно ликвидируют, говорится в документе.
Кроме этого, на базе центров создадут институт омбудсмена по защите интересов заявителей. Он будет отвечать за то, чтобы госорганы реагировали на обращения граждан и предпринимателей о нарушении их прав.
Для этого центры будут расширять связи в том числе с прокуратурой, следует из документа.
Другие нововведения, предусмотренные реформой, — это передача в МФЦ функций по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний: естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Кроме этого, они станут единым пунктом сбора биометрических данных россиян.
— Минэкономразвития только начало разработку концепции МФЦ 2.0. В правительство мы должны внести ее осенью. Сейчас мы собираем предложения всех заинтересованных сторон и формулируем основные положения концепции, — заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.
По данным Минэка, к 2019 году сеть МФЦ насчитывала 13 тыс. офисов и 50 тыс. окон. В ней работает свыше 70 тыс. специалистов, предоставляющих более 200 видов услуг. Ежегодно сеть МФЦ обрабатывает около 100 млн обращений граждан.
Ключевая идея реформы в том, что МФЦ станут автономной госструктурой, действующей на стороне населения и бизнеса, независимо от интересов органов власти, заявил «Известиям» директор Центра
Реакция на заявления или жалобы в госорганах, особенно в силовых, действительно, не всегда соответствует правам заявителя, а зачастую ее просто нет, согласился замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.
Другим последствием реформы должна стать экономия бюджетных средств на содержание чиновников, добавил Михаил
Угроза сокращений, рост прозрачности и контроля за реакцией на заявления граждан неизбежно приведет к тому, что госорганы будут сопротивляться реформе и неохотно передавать свои полномочия в центры, уверен Константин Головщинский. Госструктуры с самого начала не поддерживали передачу в МФЦ части их полномочий под предлогом недостаточной компетентности сотрудников центров, однако их функционал неуклонно рос, считает эксперт.
Масштабное расширение полномочий МФЦ приведет к тому, что в первое время в них вновь могут появиться длинные очереди, предположил Константин Головщинский. Однако адаптационный период не должен занять много времени — ровно столько, сколько потребуется на переобучение и найм сотрудников для решения новых задач.
Как писали ранее «Известия», руководителей территориальных органов власти и региональных ПФР, фондов соцстрахования и обязательного медстрахования, а также глав МФЦ будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению госуслуг. Для этого гражданам будут отправлять сообщение с предложением оценить уровень полученной услуги. Отметки от одного до трех баллов считаются отрицательными, а четыре и пять — положительными.