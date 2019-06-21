Назван самый смертельный вид рака в России

Отмечается, что коэффициент летальности этого вида рака составил 39,9 процента. Показатель летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков — 38,4 процента, при раке пищевода — 29,9 процента.
Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки — 17,3 процента.
Телеканал добавляет, что самые низкие показатели летальности были при раке молочной железы — три процента, тела матки — 2,2 процента, губы — один процент, щитовидной железы — 0,6 процента и рака кожи (кроме меланомы) — 0,4 процента.
Всего в прошлом году на диспансерном учете в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями.