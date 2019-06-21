Россия представит напечатанный на 3D-принтере танк

Новейший российский танк Т-90МС, произведенный методом 3D печати, представят на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2019», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ).
Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании «Витязь».
Всего УВЗ представит на «Армии» около 20 образцов военной техники. Танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна для зрителей в открытом динамическом показе.
Т-90МС — экспортная версия нового российского танка Т-90М. «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») организовал презентацию этого танка, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств», — заявил в феврале генеральный директор ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УВЗ) главный конструктор Андрей Терликов.
Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств. «Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя», — сказал Терликов.
Форум «Армия» пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». На нем ожидаются свыше 100 делегаций из зарубежных стран и приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств. По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти три тысячи компаний.