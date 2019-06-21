10:54 (мск), источник: РИА Новости
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не
К такому выводу пришли социологи, опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале SPPS.
Мы заинтересовались этой проблемой после того, как мы прочитали об этом в новостях. Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин.
Одной из главных загадок существования человечества является то, почему люди, в отличие от большинства других приматов, ведут моногамный образ жизни и обычно живут вместе с одним и тем же партнером на протяжении всей жизни.
Причиной этого, как сегодня считают ученые, могло быть несколько вещей — необходимость защищать свое потомство от агрессии других самцов, наличие бабушек, сделавших моногамию выгодной в эволюционном плане, и даже появление орудий труда.
Раскрытию «корней» моногамии мешает то, что ученые до сих пор не знают, какая часть мозга и какие гормоны отвечают за формирование связей между «половинками» семей, и что заставляет их поддерживать отношения на протяжении всей жизни. Кроме того, пока нейрофизиологи и психологи не могут дать однозначного определения того, что представляет собой любовь и чем она отличается от простого полового влечения.
С другой стороны, наблюдения за жизнью шимпанзе и многих других диких животных показывают, что самки часто вступают в близкие или даже постоянные отношения с самцами в обмен на мясо или другие калорийные формы пищи.
Коллиссон и его коллеги столкнулись с похожим феноменом в жизни современных людей, изучая одну из скандальных газетных историй, повествовавшей о том, что многие девушки соглашаются идти на свидания с незнакомыми мужчинами только ради того, чтобы пообедать или поужинать в дорогом ресторане.
Ученые усомнились в подобных рассказах и решили проверить, так ли это на самом деле, набрав группу из восьми сотен
Результаты этих наблюдений сильно удивили Коллиссона и его коллег. Оказалось, что четверть участниц эксперимента хотя бы раз поступала подобным образом, несмотря на то, что большинство респондентов считало, что такие формы поведения были принципиально недопустимыми.
Получив подобные результаты, ученые провели еще один подобный опрос среди другой группы девушек, не включавшей в себя представителей меньшинств. На этот раз доля любительниц бесплатно поужинать была еще выше, достигнув отметки в 33%.
Анализируя эти данные, социологи открыли еще одну интересную закономерность.
Их носители, как правило, умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии, что может объяснять то, почему они часто прибегают к подобным свиданиям. При этом ученые не исключают, что многие другие девушки заявили о том, что они вели себя так
Все это, как подчеркивает Коллиссон, не говорит о том, что подобные формы поведения характерны только для представительниц слабого пола. Точно таким же образом ведут себя и мужчины, однако пока никто не оценивал, как часто они так поступают. Социологи планируют восполнить этот пробел в самое ближайшее время.