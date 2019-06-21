10:19 (мск), источник: Российская газета
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере
В преддверии вступительных экзаменов в вузы этот рейтинг особо актуален. Всего в нем 20 мест, которые распределены между 46 вузами.
Так, по версии Superjob, самые большие зарплаты после окончания вуза получают выпускники Московского
Его выпускники могут претендовать на зарплаты в 130 тысяч рублей (это на 25 тысяч рублей больше, чем в прошлом году).
В первую пятерку Superjob также попали
А вот самые скромные зарплаты у выпускников Пензенского государственного университета и
Из рейтинга в этом году выбыл Тульский государственный университет. А новичками стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.