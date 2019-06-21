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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Источник: РИА Новости

Так, у людей, работавших за год не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней, риск инсульта увеличился на 29 процентов по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

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Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался уже на 45%.

Отмечается, что переработки на работе особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

«Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления», — заявила автор исследования Алекси Деската.

В исследовании приняли участие 143 592 человек в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.

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