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12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены уникальные фото со съемок фильма «Челюсти»

Они были сделаны 45 лет назад.

В США найдены несколько ранее не обнародованных фотографий с места съемок триллера Стивена Спилберга «Челюсти».

Фото обнаружили режиссер Джон Кампопиано и его супруга во время посещения острова Мартас-Винъярд в Массачусетсе, где проходили съемки фильма в 1974 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снимки сделал владелец виллы Аттлборо по имени Билли Риган. На одной из фотографий видна голова механической акулы, подвешенная в гавани Оук-Блафс.

Картина «Челюсти» стала одной из самых сложных в карьере Стивена Спилберга из-за технических нюансов. Для съемок сцен охоты на акулу-убийцу в море выходило сразу 14 судов со съемочной группой, водолазами и оборудованием. Актеров мучила морская болезнь, техника падала в воду, в кадр попадали прогулочные корабли.

Съемка заняла втрое больше времени, чем было запланировано, а бюджет картины был увеличен с $2,5 млн до $9 млн. Режиссер опасался провала, но фильм имел феноменальный успех. Он получил три статуэтки «Оскар» и стал первой кинокартиной, заработавшей больше $100 млн. Благодаря «Челюстям» в обиход вошло слово блокбастер.

Анна Лысенко

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