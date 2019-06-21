12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены уникальные фото со съемок фильма «Челюсти»
Они были сделаны 45 лет назад.
В США найдены несколько ранее не обнародованных фотографий с места съемок триллера Стивена Спилберга «Челюсти».
Фото обнаружили режиссер Джон Кампопиано и его супруга во время посещения острова
Снимки сделал владелец виллы Аттлборо по имени Билли Риган. На одной из фотографий видна голова механической акулы, подвешенная в гавани
Картина «Челюсти» стала одной из самых сложных в карьере Стивена Спилберга
Съемка заняла втрое больше времени, чем было запланировано, а бюджет картины был увеличен с $2,5 млн до $9 млн. Режиссер опасался провала, но фильм имел феноменальный успех. Он получил три статуэтки «Оскар» и стал первой кинокартиной, заработавшей больше $100 млн. Благодаря «Челюстям» в обиход вошло слово блокбастер.
Анна Лысенко