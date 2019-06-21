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12:57 (мск), источник: Популярная механика

Описан гибрид нарвала и белухи

Анализ ДНК подтвердил, что необычный череп, найденный в Арктике, действительно принадлежал очень редкому существу — гибриду нарвала и белухи.

Источник: Natural History Museum of Denmark

То, что странный череп, найденный в 1990 году, принадлежал гибриду нарвала (Monodon monoceros) и белухи (Delphinapterus leucas), подозревалось уже давно. Однако только сейчас специалисты смогли это подтвердить — посредством ДНК-анализа.

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У обнаруженного черепа отсутствовал характерный для нарвала рог, да и в целом он довольно сильно отличался от черепов двух видов: был намного крупнее, чем у обычных нарвалов и белух. При этом хотя то, что это гибрид, предполагалось, существовало и предположение, согласно которому череп принадлежал аномально большой белухе. Впрочем, сейчас оно было отклонено.

Используя генетический материал, извлеченный из зубов черепа, ученые из Копенгагенского университета провели анализ ДНК особи и сравнили результаты с геномами восьми белух и нарвалов, из того же региона, где был найден череп необычного животного.

Как отмечалось выше, анализ подтвердил, что череп принадлежал гибриду белухи и нарвала.

Согласно исследователям, это была мужская особь, матерью которой была самка нарвала, а отцом — самец белухи.
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(Результаты удивляют, так как считается, что нарвалы и белухи разошлись около 5,5 миллиона лет назад. При этом рог нарвалов считаются вторичным половым признаком; впрочем, как показывает череп гибрида, белухи и нарвалы все же могут скрещиваться, несмотря на отсутствие рога у самцов белух.).

Кроме того, кости черепа рассказали ученым о рационе гибрида, который оказался иным, чем у белух и нарвалов. Так, согласно исследователям, гибрид, вероятно, искал пищу на большей глубине, чем его родители.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports.

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