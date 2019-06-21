Солдаты NATO заблудились и уничтожили поле: видео

Жителей окрестностей румынского городка Фетешти охватила настоящая паника, когда около 13:30 в обычный рабочий день на поле вдруг появились танки и бронетехника. Военные уверенно продвигались прямо по полю, не обращая внимания на посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы.
Рабочие попытались пообщаться с солдатами на машинах, но те игнорировали их и упорно продолжали пробираться напролом сквозь сельскохозяйственные культуры, уничтожая урожай. Узнав об этом от своих напуганных работников, владелец поля, местный бизнесмен Сорин-Пол Стэнеску, немедленно позвонил в полицию.
Однако приехавший по вызову экипаж полиции сообщил местным жителям, что всё в порядке — оказывается, здесь проходят масштабные международные учения стран блока NATO под гордым названием Saber Guardian, участником которых является и Румыния. На вопрос фермеров, почему в программу учений входит уничтожение посевов пшеницы, подсолнечника и кукурузы, полицейские ответили, что американские солдаты просто заблудились — якобы из-за ошибочных координат. Разобравшись, наконец, где они находятся, военные покинули поле — к тому моменту на часах было уже около 17:00.
Сорин-Пол Стэнеску обратился в мэрию Фетешти за компенсацией, так как американцы полностью уничтожили бронетехникой его поле, похоронив под гусеницами танков весь урожай. Местные власти отправили фермера в Министерство обороны Румынии, сославшись на то, что инцидент произошёл в ходе военной операции. Министр обороны Габриель Леш признал вину и пообещал организовать специальную комиссию, которая займётся оценкой нанесённого американскими солдатами ущерба и определением размера компенсации. Чья сторона виновата в передаче неправильных координат, чиновник сообщить отказался.